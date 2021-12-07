نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سيبا يقدم دعوى قضائية ضد الشباب في " فيفا "

منذ ساعة
1761
1
سيبا يقدم دعوى قضائية ضد الشباب في " فيفا "

نواف السالم (صدى):
كشف النجم البرازيلي سيبا، نادي الشباب، صباح اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقده مع النادي واللجوء إلى محاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.

وذكر سيبا، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، أنه بعد فسخ العقد، قدم دعوى قضائية ضد الشباب في فيفا، قائلا: "الحقيقة ستظهر قريبًا".

ويذكر أن الشباب قد ذكر في خطاب رسمي إلى فيفا، أسباب الرغبة في "طرد" النجم البرازيلي، وهي: "غيابه عن الفريق، الامتناع عن تأدية مهامه الوظيفية، عدم استجابته إلى الخطابات الموجهة له، وانتهاء المهلة الأخيرة المحددة له في نوفمبر الماضي".

 

الشباب
فيفا
سيبا
فسخ عقد سيبا

التعليقات

عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 64
منذ ساعة
للاسف الاندية تضع نفسها في مواقف محرجة نتيجة ضعفها في الامور القانونية...سواء الشباب او النصر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

علي
للاسف انفصلت بموجب مادة ٧٧ وتراكمت علي الديون قرض شخصي وغيره الله يكون بالعون الشركات تستغل المادة ومكتب العمل يقول هذا النظام طيب وين...
سعووود
لأنه يلعب في باريس سان جيرمان وهو نادي لمواطن قطري مالك قنوات bnsport.. ما يبغالها سؤال معروفين بالرشاوي .
سعووود
استوحش هذا الأخ .. والأسباب تتلخص في جملة واحدة (الشبع بعد الجوع)
m123456
راجعو قرارات الوزارات الي هدت ظهور اهل المحلات وخلتهم عاطلين مع الي كانو موظفين عندهم .
المثالي
ههههههههه منجده هذا هذولي مايجيبون راس سيبا قال بانيغا قال 😂

أخر الأخبار

"الشورى" يطالب وزارة النقل بالإسراع في حل مشكلة تعثر المشاريع
"الشورى" يطالب وزارة النقل بالإسراع في حل مشكلة تعثر المشاريع
منذ دقيقة 1128
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 3 دقائق 1374
بالفيديو.. أسباب تؤدي إلى بطئ الأجهزة الذكية
بالفيديو.. أسباب تؤدي إلى بطئ الأجهزة الذكية
منذ 9 دقائق 1314
اعترفات صادمة لـ "سفاح الأسماعيلية" بالشذوذ الجنسي
اعترفات صادمة لـ "سفاح الأسماعيلية" بالشذوذ الجنسي
منذ 10 دقائق 387
"عضو بالشورى" يطالب برفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر
"عضو بالشورى" يطالب برفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر
منذ 14 دقيقة 1273
"الصحة العالمية" تكشف موقفها من التلقيح الإجباري
"الصحة العالمية" تكشف موقفها من التلقيح الإجباري
منذ 18 دقيقة 1218
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ 23 دقيقة 12549
اعتماد الدليل الإجرائي للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة
اعتماد الدليل الإجرائي للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الرياضة
منذ 28 دقيقة 1227
فائدة غير متوقعة لحبوب الفياغرا
فائدة غير متوقعة لحبوب الفياغرا
منذ 33 دقيقة 1642
"الشورى": ارتفاع معدل التسرب الوظيفي في هيئة المدن الاقتصادية
"الشورى": ارتفاع معدل التسرب الوظيفي في هيئة المدن الاقتصادية
منذ 38 دقيقة 1416