سيبا يقدم دعوى قضائية ضد الشباب في " فيفا "

نواف السالم (صدى):
كشف النجم البرازيلي سيبا، نادي الشباب، صباح اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقده مع النادي واللجوء إلى محاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.
وذكر سيبا، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، أنه بعد فسخ العقد، قدم دعوى قضائية ضد الشباب في فيفا، قائلا: "الحقيقة ستظهر قريبًا".
ويذكر أن الشباب قد ذكر في خطاب رسمي إلى فيفا، أسباب الرغبة في "طرد" النجم البرازيلي، وهي: "غيابه عن الفريق، الامتناع عن تأدية مهامه الوظيفية، عدم استجابته إلى الخطابات الموجهة له، وانتهاء المهلة الأخيرة المحددة له في نوفمبر الماضي".