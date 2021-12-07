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بالفيديو.. ردة فعل صبا مبارك مع معجب حاول الإمساك بيدها

منذ ساعة
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بالفيديو.. ردة فعل صبا مبارك مع معجب حاول الإمساك بيدها

أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو ردة فعل الفنانة الأردنية صبا مبارك، ضد معجب حاول الإمساك بيدها، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.

وزعم بعض المتابعين أنها تعرضت فيه للتحرش، وسط إشادة تلقتها بسبب تصرفها، فيما انتقدها آخرون واعتبروه مبالغ فيه، وبأنها أحرجت المعجب الذي من الواضح كان هدفه التقاط صورة معها ليس أكثر.

وبدت الفنانة الأردنية في الفيديو، وهي تحاول تلبية طلبات عدد من جمهورها لالتقاط الصور، فيما كان المعجب يحاول بشكل كبير أخذ صورة سيلفي، إلا أن صبا مبارك قررت الانسحاب قبل أن يتمكن من التقاطها، ليحاول برد فعل عفوي مسك يدها، الأمر الذي أثار غضب الفنانة التي سحبت يدها، ورمقته بنظرة غضب وانسحبت على الفور.

التحرش
مهرجان القاهرة السينمائي
صبا مبارك
فن ومشاهير

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10344
منذ ساعة
اييييه أهل الفن *** !!!!!!!!!!!!!

ما تلمسنيش أصلي متوضيه **!! هههههههههههههههه

أستغفر الله وأتول إليه ***
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10344
منذ ساعة
أستغفر الله وأتوب إليه ***

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أحدث التعليقات

علي
للاسف انفصلت بموجب مادة ٧٧ وتراكمت علي الديون قرض شخصي وغيره الله يكون بالعون الشركات تستغل المادة ومكتب العمل يقول هذا النظام طيب وين...
سعووود
لأنه يلعب في باريس سان جيرمان وهو نادي لمواطن قطري مالك قنوات bnsport.. ما يبغالها سؤال معروفين بالرشاوي .
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استوحش هذا الأخ .. والأسباب تتلخص في جملة واحدة (الشبع بعد الجوع)
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