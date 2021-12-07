بالفيديو.. ردة فعل صبا مبارك مع معجب حاول الإمساك بيدها

أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو ردة فعل الفنانة الأردنية صبا مبارك، ضد معجب حاول الإمساك بيدها، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.
وزعم بعض المتابعين أنها تعرضت فيه للتحرش، وسط إشادة تلقتها بسبب تصرفها، فيما انتقدها آخرون واعتبروه مبالغ فيه، وبأنها أحرجت المعجب الذي من الواضح كان هدفه التقاط صورة معها ليس أكثر.
وبدت الفنانة الأردنية في الفيديو، وهي تحاول تلبية طلبات عدد من جمهورها لالتقاط الصور، فيما كان المعجب يحاول بشكل كبير أخذ صورة سيلفي، إلا أن صبا مبارك قررت الانسحاب قبل أن يتمكن من التقاطها، ليحاول برد فعل عفوي مسك يدها، الأمر الذي أثار غضب الفنانة التي سحبت يدها، ورمقته بنظرة غضب وانسحبت على الفور.