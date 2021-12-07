خبير اقتصادي: أتمنى تقليص ساعات العمل بالمملكة إلى 40 ساعة أسبوعيا فقط

الرياض (صدى):
أشاد خبير الاقتصاد فهد بن جمعة على قرار الامارات بتقليص أيام العمل، لافتا إلى أن هذا القرار يواكب الدول المتقدمة التي تركز على الانتاجية وليس على عدد أيام أو ساعات العمل.
وأكد أن هذا القرار يدعم الانتاجية ويوظف المزيد من العمال، مناشدا بتحديد سقف ساعات العمل ب 40 ساعة أسبوعيا في المملكة لرفع سعة الانتاجية مشيرا إلى أن الإنتاج يزداد مع خفض ساعات العمل.
واعتمدت الإمارات، اليوم الثلاثاء، النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً ، اعتباراً من يناير 2022.