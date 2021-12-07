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خبير اقتصادي: أتمنى تقليص ساعات العمل بالمملكة إلى 40 ساعة أسبوعيا فقط

منذ ساعتين
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خبير اقتصادي: أتمنى تقليص ساعات العمل بالمملكة إلى 40 ساعة أسبوعيا فقط

الرياض (صدى):
أشاد خبير الاقتصاد فهد بن جمعة على قرار الامارات بتقليص أيام العمل، لافتا إلى أن هذا القرار يواكب الدول المتقدمة التي تركز على الانتاجية وليس على عدد أيام أو ساعات العمل.

وأكد أن هذا القرار يدعم الانتاجية ويوظف المزيد من العمال، مناشدا بتحديد سقف ساعات العمل ب 40 ساعة أسبوعيا في المملكة لرفع سعة الانتاجية مشيرا إلى أن الإنتاج يزداد مع خفض ساعات العمل.

واعتمدت الإمارات، اليوم الثلاثاء، النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً ، اعتباراً من يناير 2022.

 

المملكة
الإمارات
قرار
فهد بن جمعة
انخفاض ساعات العمل

التعليقات

السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 162
منذ ساعة
بالنسبة لنا القطاع الحكومي عدد الساعات المعمول به في الأسبتوع 35 ساعة ..
5*7= 35 ..
يكون قصده القطاع الخاص ..
بس أنا معك لو يكون 30 ساعة يوم الخميس دوام ساعتين ونتوكل ..
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10344
منذ 54 دقيقة
من عشر سنوات أو أكثر ** قالوا يفكرون يعطون القطاع الخاص يوم السبت مع الجمعة أجازة**(ويك أند )*!!!!

ورقدوا عن الموضوع **

أديني بس عصير رمان حار *** هههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

علي
للاسف انفصلت بموجب مادة ٧٧ وتراكمت علي الديون قرض شخصي وغيره الله يكون بالعون الشركات تستغل المادة ومكتب العمل يقول هذا النظام طيب وين...
سعووود
لأنه يلعب في باريس سان جيرمان وهو نادي لمواطن قطري مالك قنوات bnsport.. ما يبغالها سؤال معروفين بالرشاوي .
سعووود
استوحش هذا الأخ .. والأسباب تتلخص في جملة واحدة (الشبع بعد الجوع)
m123456
راجعو قرارات الوزارات الي هدت ظهور اهل المحلات وخلتهم عاطلين مع الي كانو موظفين عندهم .
المثالي
ههههههههه منجده هذا هذولي مايجيبون راس سيبا قال بانيغا قال 😂

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