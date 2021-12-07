فاطمة الرشود أول امرأة تصل للمرتبة 13 في رئاسة الحرمين

مكة المكرمة (صدى):
تعتبر الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، أول امرأة تتولى التدريس بالمسجد الحرام عام (1423هـ) وأول أمرأة تتولى المناصب القيادية النسائية العليا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتصل إلى المرتبة الثالثة عشر،
وتولت فاطمة الرشود منصب مساعدًا ومستشارًا لمعالي الرئيس العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية، ومساعدًا لرئيس المجلس الاستشاري، وعضو للجنة دعم القرار، ورئيسةً للجنة الإشرافية الاثرائية التطوعية النسائية، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين.
ووُلدت ونشأت الدكتورة فاطمة في مكة المكرمة، في كنف والدها فضيلة الشيخ القاضي زيد بن مبارك بن رشود آل رشود من قبيلة سبيع الذي تولى القضاء وجلس للإفتاء، وعين عام 1385 رئيسا لمحاكم وادي الدواسر والسليل، وفي عام 1389هـ عين رئيسًا لمحاكم الجوف والمنطقة الشمالية، ثم رئيسًا لمحكمة العُلا.
كما عيّن رئيسا ومشرفا عاما على الهيئات بالمنطقة الغربية والشمالية والجنوبية، عُرف بعلمه وفضله وكرمه وسماحته. ووالدتها منيرة بنت هذال بن عبد الله آل ذيب السبيعي. متزوجة من فضيلة الشيخ بدر الراجحي، وأم لولدين وبنت.
وحاصلت فاطمة الرشود على شهادة البكالوريوس في الكتاب والسنة مع إعداد تربوي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ومعدل (3.760) 1421- 1422هـ (جامعة أم القرى).
كما حاصلت على شهادة الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز بمعدل (3.79) والتوصية بالطباعة والتداول بها بين الجامعات 1428هـ (جامعة أم القرى).
بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بمعدل (4.00) من أصل (4.00) والتوصية بالطباعة والتداول بها بين الجامعات 1434هـ (جامعة أم القرى)، دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة مركز التدريب بغرفة مكة المكرمة التجارية 1441هـ.
وحاصلة على دبلوم إدارة أعمال مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية 1441هـ، وحاصلة على دبلوم الأمن السبراني مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية 1441هـ.
كما أنها مدرب معتمد في إعداد المدربين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.
ومدرب معتمد في تدريب المدربين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعتمد من المعهد الأمريكي للتنمية الشخصية، ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.
ومدرب معتمد في الهيمنة الفكرية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.
وأخصائي معتمد في تحليل الشخصية بخط اليد (جرافولوجي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعتمد من الأكاديمية العالمية البريطانية للتدريب والتنمية.
وعملت في التدريس والتوجيه بوحدة شؤون المرشدات، وكانت مشرفاً دينياً في وحدة شؤون المرشدات، ثم نائبة لوحدة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ورئيسة لقسم التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ومشرفة على مكتبه الحرم المكي الشريف القسم النسائي، ورئيسة لمكتبه الحرم المكي الشريف القسم النسائي، ومديرة لإدارة التوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، ومديرة للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، ومديرة عامة للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي بالمسجد الحرام، ومديرة لمعهد الحرم المكي النسائي.
إضافة إلى التدريس بمعهد الحرم المكي النسائي، ومديرة عامة للإدارة العامة النسائية بالمسجد الحرام، ومديرة لإدارة الشؤون العلمية والفكرية النسائية بالمسجد الحرام، ورئيسة المجلس الاستشاري النسائي بالرئاسة، ووكيلاً للرئيس العام مساعدًا للشؤون النسائية، ووكيلاً للرئيس العام للشؤون النسائية، وحاليًا تشغل أعلى منصب في رئاسة الحرمين مساعدًا للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية.