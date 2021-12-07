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بالفيديو.. إطلاق 21 طلقة مدفعية خلال الاستقبال الرسمي لـ "ولي العهد" في عمان

منذ ساعة
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بالفيديو.. إطلاق 21 طلقة مدفعية خلال الاستقبال الرسمي لـ "ولي العهد" في عمان

مسقط (صدى):
بدأت منذ قليل مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر للأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان.

وعند وصول السيارة المقلّة لولي العهد إلى ساحة قصر العلم العامر، كان السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في استقباله، حيث اصطحب سلطان عمان، ولي العهد إلى منصة الشرف وعزف السلام الملكي السعودي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموّه.

و‏بعدها قدّم السلطان هيثم بن طارق التحية للوفد الرسمي المرافق لولي العهد مرحّبًا بهم ومتمنّيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم الأمير محمد بن سلمان التحيّة لمستقبليه من الجانب العُماني.

 

ولي العهد
سلطنة عمان
طلقات مدفعية
الاستقبال الرسمي
ولي العهد في عمان

التعليقات

علي الغامدي خليجنا واحد ودمنا واحد
علي الغامدي خليجنا واحد ودمنا واحد عدد التعليقات : 328
منذ 14 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن أمير الشباب ولي العهد رزه بمشيته وثقله وشخصيه ملهمه بحضوره وكذلك السلطان هيثم من الوجهاء الذين لهم هيبة والله يجمع البلدين على المحبة والوثام والسعوديه وعمان شعب واحد وخليجي واحد والله يقوي ايمانهم ويزيدهم لحمه وأخوه

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أحدث التعليقات

علي الغامدي خليجنا واحد ودمنا واحد
ماشاء الله تبارك الرحمن أمير الشباب ولي العهد رزه بمشيته وثقله وشخصيه ملهمه بحضوره وكذلك السلطان هيثم من الوجهاء الذين لهم هيبة والله يجمع...
نصراوي سابق
إدارة النصر ولاعبيه وإعلامه وجمهوره يعيشون حالة نفسية سيئة بعد الهزائم المتكررة منذ سنوات مضت . وزادت الحالة بعد خروجهم من آسيا .. وأصبح...
وجهت نظر
في ناس نبت النعناع على سطح بطونها من كثر مايشربه لكن المصيبه لما يقولك مشتهين الليله هرفي زبده اعرف ان السعرات الحراريه بتضرب عنده...
ابوفارس
ماجاب جديد
ع. س. ع
طيب اللي يجلب الخرقة للاستديو ماذا تسمية أيها الاخرق،، الآسيوية صعبة قوية

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