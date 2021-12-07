بالفيديو.. إطلاق 21 طلقة مدفعية خلال الاستقبال الرسمي لـ "ولي العهد" في عمان

مسقط (صدى):
بدأت منذ قليل مراسم الاستقبال الرسمية بقصر العلم العامر للأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة زيارة سموه إلى سلطنة عُمان.
وعند وصول السيارة المقلّة لولي العهد إلى ساحة قصر العلم العامر، كان السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في استقباله، حيث اصطحب سلطان عمان، ولي العهد إلى منصة الشرف وعزف السلام الملكي السعودي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموّه.
وبعدها قدّم السلطان هيثم بن طارق التحية للوفد الرسمي المرافق لولي العهد مرحّبًا بهم ومتمنّيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم الأمير محمد بن سلمان التحيّة لمستقبليه من الجانب العُماني.