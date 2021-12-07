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أبرز أسباب توقف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص

منذ ساعتين
1991
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أبرز أسباب توقف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء توقف 108.674 سعوديًّا وسعودية عن العمل في القطاع الخاص، من بينهم نحو 30 ألف أوقفوا بسبب مادتي النظام 77، و80.

وقالت الهيئة خلال تقرير سوق العمل الربع الثاني 2021 لها انه تم استبعاد 22.840 سعوديا وسعودية عن العمل بسبب فسخ العقد بموجب المادة (80) و4785 توقفوا عن العمل بسبب الفصل بموجب المادة (77)، بالإضافة إلى توقف 2.351 بسبب الاستقالة بموجب المادة (77).

كما رصد التقرير توقف 748.553 مشتركًا في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وأرجع أسباب التوقف إلى 20 سببًا من ضمنها 11 سببًا اقتصرت على السعوديين فقط.

وتضمنت أسباب توقف السعوديون عن العمل في القطاع الخاص الربع الثاني 2021 الفصل أو الاستقالة أو إعادة هيكلة المنشأة أو صدور أحكام قضائية، أو إفلاس المنشأة، أو انتهاء عقد العمل ، أو إنهاء المؤسسة نشاطها، أو مبادرة دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة، أوالتحاق بوظيفة حكومية

 

القطاع الخاص
الإحصاء
المنشأة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8736
منذ 5 دقائق
لايوجد امان وظيفي + رواتب ضعيفه

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أحدث التعليقات

علي الغامدي خليجنا واحد ودمنا واحد
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