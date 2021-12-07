تغريدة "غامضة" لسفير المملكة لدى لبنان تثير الجدل والأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق

الرياض (صدى):
نشر سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، تغريدة غامضة عبر حسابه في تويتر تحدث فيها عن "الحذف"، و"البحث عن المحذوف".
وقال وليد بخاري عبر حسابه في تويتر: "الحذف من أساليب البلاغة ومن فعاليّته أنه يدفع الذهن للبحث عن المحذوف..مع بقاءِ القرائن الدالة عليه..!".
وأعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، نشر هذه التغريدة وعلق قائلا: "والحذف كذلك يدفع الذهن الى التساؤل كيف يمكن أن يصبح شخص وزيرا للإعلام وكل مؤهلاته وخبراته تنحصر في حذف إجابتين..!".
وآثار التغريدة الغامضة جدلا واسعا بين عدد من النشطاء حيث اعتبر أحد الحسابات أن هذا هو "الجواب الشافي"، واعتبر آخر أن هذه هي "البلاغة السياسية"، في حين علق أحد الحسابات بالقول: "المحذوف ساطع في البيان وقبله وبعده".