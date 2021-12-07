فتاة تلقى مصرعها بعد حفر قبرها بيديها

برازيليا (صدى):
شهدت البرازيل واقعة مؤلمة بعدما لقت امرأة مصرعها بطريقة مخيفة حيث أجبرها القاتل على حفر قبرها بيديها قبل أن يطلق عليها الرصاص لإنهاء حياتها.
وعثرت الشرطة على رفات الفتاة مدفونة بشاطئ إحدى المدن، وأعترف قاتل الفتاة أنه أطلق رصاصتين علىها بعدما أتمت حفر قبرها على الشاطئ.
وجاءت حادثة الفتاة بعد ذهابها لحفل صديقتها لتختفي فجأة عن الحفل ووجدت الشرطة تناقضات في إفادة أصدقائها.
وكشفت تحقيقات الشرطة أن أحد القتلة شعر بعدم الارتياح بعدما علم بأن الفتاة أبلغت طرفًا ثالثًا بأنه متورط بتهريب المخدرات.