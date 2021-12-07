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فتاة تلقى مصرعها بعد حفر قبرها بيديها

منذ ساعة
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فتاة تلقى مصرعها بعد حفر قبرها بيديها

برازيليا (صدى):
شهدت البرازيل واقعة مؤلمة بعدما لقت امرأة مصرعها بطريقة مخيفة حيث أجبرها القاتل على حفر قبرها بيديها قبل أن يطلق عليها الرصاص لإنهاء حياتها.

وعثرت الشرطة على رفات الفتاة مدفونة بشاطئ إحدى المدن، وأعترف قاتل الفتاة أنه أطلق رصاصتين علىها بعدما أتمت حفر قبرها على الشاطئ.

وجاءت حادثة الفتاة بعد ذهابها لحفل صديقتها لتختفي فجأة عن الحفل ووجدت الشرطة تناقضات في إفادة أصدقائها.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن أحد القتلة شعر بعدم الارتياح بعدما علم بأن الفتاة أبلغت طرفًا ثالثًا بأنه متورط بتهريب المخدرات.

 

فتاة
البرازيل
تهريب المخدرات
إطلاق الرصاص
حفر قبر

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 1
منذ 22 دقيقة
سبحان الخالق.
هذا هو الجمال الطبيعي.
ولا قطرة مكياج.

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أحدث التعليقات

بحر الكلام
اليمنيين الذين يملون اوراق ويسكنون الحدود ويتنقلون بين القبائل الحدودية خطر داهم المفروض لا يبقى اي يمني في جازان وعسير ونجران .. اقسم بالله...
بحر الكلام
هذولا يبغالهم ابادة وتدمير شامل من الاخر هم وجميع المرتزقة الموالين لهم لا وفقهم الله الكلاب الاوغاد الارهابيين
بحر الكلام
الله يرميهم من السماء بنجم* ويرد كيدهم في وسط نحورهم الكلاب الانجاس الوسخين
أبو عبدالله الحربي
ولا صحة بذلك والصحيح بقرار أي رسالة يجب التحقق منها وأن لاصحة نصحح من نشر عن الإثارة والكلام الغير صحيح لأي بلبله.
قرم
سبحان الخالق. هذا هو الجمال الطبيعي. ولا قطرة مكياج.

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