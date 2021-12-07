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أفضل مشروب لتسطيح البطن وإذابة الدهون

منذ 4 ساعات
2398
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أفضل مشروب لتسطيح البطن وإذابة الدهون

أميرة خالد (صدى):
كشفت الطبيبة كورتني دانجيلو، وهي مؤلفة في مؤسسة "GoWellness" الصحية، عن المشروب الذي اعتبرته الأفضل لتسطيح البطن وإذابة دهونه.

وقالت خبيرة التغذية والمتخصصة في مجال الصحة، إن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.

وأضافت إن الخيار الأسهل للإنسان هو البحث عن مشروب أو تناول شيء منخفض السعرات الحرارية وخال من السكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارا رائعا لتنفيذ هذه المهمة.

وأشارت إلى أن شاي النعناع مليء أيضا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث أن للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضا.

النعناع
شاي النعناع
تسطيح البطن
إذابة الدهون

التعليقات

وجهت نظر
وجهت نظر عدد التعليقات : 2285
منذ دقيقتين
في ناس نبت النعناع على سطح بطونها من كثر مايشربه
لكن المصيبه لما يقولك مشتهين الليله هرفي زبده
اعرف ان السعرات الحراريه بتضرب عنده ١٠الالف
لو تغرقه في مسبح نعناع مايذوب مخه الدب

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نصراوي سابق
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وجهت نظر
في ناس نبت النعناع على سطح بطونها من كثر مايشربه لكن المصيبه لما يقولك مشتهين الليله هرفي زبده اعرف ان السعرات الحراريه بتضرب عنده...
ابوفارس
ماجاب جديد
ع. س. ع
طيب اللي يجلب الخرقة للاستديو ماذا تسمية أيها الاخرق،، الآسيوية صعبة قوية

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