أفضل مشروب لتسطيح البطن وإذابة الدهون

أميرة خالد (صدى):
كشفت الطبيبة كورتني دانجيلو، وهي مؤلفة في مؤسسة "GoWellness" الصحية، عن المشروب الذي اعتبرته الأفضل لتسطيح البطن وإذابة دهونه.
وقالت خبيرة التغذية والمتخصصة في مجال الصحة، إن أحد أفضل المشروبات للمساعدة في عملية الحصول على بطن مسطح هو شاي النعناع الساخن.
وأضافت إن الخيار الأسهل للإنسان هو البحث عن مشروب أو تناول شيء منخفض السعرات الحرارية وخال من السكر المضاف، وهذا هو السبب في أن شاي النعناع يمكن أن يكون خيارا رائعا لتنفيذ هذه المهمة.
وأشارت إلى أن شاي النعناع مليء أيضا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث أن للنعناع خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه يعمل كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي أيضا.