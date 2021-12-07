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"الموارد البشرية" توضح تفاصيل واقعة إيقاع مخالفات لعدم الالتزام بـ "مدد"

منذ ساعة
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"الموارد البشرية" توضح تفاصيل واقعة إيقاع مخالفات لعدم الالتزام بـ "مدد"

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الثلاثاء، أنه تم التحقق من المقطع المتداول لسيدة تشير إلى إيقاع مخالفات بسبب عدم الالتزام بمنصة مدد، واتضح أن المخالفة جاءت بناء على بلاغ من أحد العاملين السعوديين بسبب تأخر المنشأة في دفع أجوره لأكثر من شهر، وبعد بحث الحالة اتضح أن المنشأة لم تلتزم برفع ملف حماية الأجور منذ (9) أشهر.

‏وأشار سعد آل حماد، إلى أنه وفق أحكام النظام التي تقضي بالتزام صاحب العمل بدفع الأجور بشكل منتظم، فقد تم إيقاع مخالفة بمبلغ عشرة آلاف ريال. علماً أن المنشأة قد قدمت اعتراضًا إلكترونيًا في 5 ديسمبر 2021 وجارٍ البت فيه حسب النظام. ولا صحة لما ذكرته عن وجود غرامات غير ذلك.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية تؤكد على أهمية الالتزام بأنظمة العمل، وعدم تأخير أجور العاملين، ورفع ملف حماية الأجور في موعده المحدد، وذلك تفاديًا لإيقاع العقوبات المقررة نظامًا على المنشأة في حال عدم الالتزام.

 

 

مخالفات
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
سعد آل حماد
منصة مدد

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 339
منذ 18 دقيقة
ولا صحة بذلك والصحيح بقرار أي رسالة يجب التحقق منها وأن لاصحة نصحح من نشر عن الإثارة والكلام الغير صحيح لأي بلبله.

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أحدث التعليقات

بحر الكلام
اليمنيين الذين يملون اوراق ويسكنون الحدود ويتنقلون بين القبائل الحدودية خطر داهم المفروض لا يبقى اي يمني في جازان وعسير ونجران .. اقسم بالله...
بحر الكلام
هذولا يبغالهم ابادة وتدمير شامل من الاخر هم وجميع المرتزقة الموالين لهم لا وفقهم الله الكلاب الاوغاد الارهابيين
بحر الكلام
الله يرميهم من السماء بنجم* ويرد كيدهم في وسط نحورهم الكلاب الانجاس الوسخين
أبو عبدالله الحربي
ولا صحة بذلك والصحيح بقرار أي رسالة يجب التحقق منها وأن لاصحة نصحح من نشر عن الإثارة والكلام الغير صحيح لأي بلبله.
قرم
سبحان الخالق. هذا هو الجمال الطبيعي. ولا قطرة مكياج.

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