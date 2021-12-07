محمد الدهش: "حمدالله" لم يشكر الكيان الذي جعل منه نجم

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الدهش، عن انقسام جماهير النصر حول رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال "الدهش" في حديثه: "كيانات النادي فوق أي لاعب لأن أي لاعب يمكن أن يكون تفاحة فاسدة ويخرب المجموعة .. حمدالله يغيب عن المعسكرات وصارت له مشكلة بأحد المطارات .. كانوا يطبطون عليه لأبعد درجة وبالنهاية طالع هو الآن يقول إنه مظلوم".
وتابع: "ما شكر إدارة النصر اللي طلعه للجمهور لولا الكيان اللي أنت جيت ليه ما كان حدا شجعك والآن هناك في انقسامات بين جماهير النصر فبعضهم يطالب برحيل إدارة مسلي بسبب رحيل حمدالله"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".
وأضاف: "حمدالله كان يسبب شلالية بمعنى الكلمة ويسبب مشاكل في غرفة تغيير الملابس.. في مرة من المرات كسر سبورة المدرب فاللاعب كان مشكلة في النصر وإدارة مسلي آل معمر شجاعة لاتخاذها هذا القرار".