نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد الدهش: "حمدالله" لم يشكر الكيان الذي جعل منه نجم

منذ ساعة
1722
1
محمد الدهش: "حمدالله" لم يشكر الكيان الذي جعل منه نجم

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد الدهش، عن انقسام جماهير النصر حول رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال "الدهش" في حديثه: "كيانات النادي فوق أي لاعب لأن أي لاعب يمكن أن يكون تفاحة فاسدة ويخرب المجموعة .. حمدالله يغيب عن المعسكرات وصارت له مشكلة بأحد المطارات .. كانوا يطبطون عليه لأبعد درجة وبالنهاية طالع هو الآن يقول إنه مظلوم".

وتابع: "ما شكر إدارة النصر اللي طلعه للجمهور لولا الكيان اللي أنت جيت ليه ما كان حدا شجعك والآن هناك في انقسامات بين جماهير النصر فبعضهم يطالب برحيل إدارة مسلي بسبب رحيل حمدالله"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".

وأضاف: "حمدالله كان يسبب شلالية بمعنى الكلمة ويسبب مشاكل في غرفة تغيير الملابس.. في مرة من المرات كسر سبورة المدرب فاللاعب كان مشكلة في النصر وإدارة مسلي آل معمر شجاعة لاتخاذها هذا القرار".

 

محمد الدهش
مسلي آل معمر
أكشن مع وليد
جماهير المصر
رحيل عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 1
منذ 25 دقيقة
هههههههههههههههههههه
وليش مندهش يادهش، شي متوقع منه.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بحر الكلام
اليمنيين الذين يملون اوراق ويسكنون الحدود ويتنقلون بين القبائل الحدودية خطر داهم المفروض لا يبقى اي يمني في جازان وعسير ونجران .. اقسم بالله...
بحر الكلام
هذولا يبغالهم ابادة وتدمير شامل من الاخر هم وجميع المرتزقة الموالين لهم لا وفقهم الله الكلاب الاوغاد الارهابيين
بحر الكلام
الله يرميهم من السماء بنجم* ويرد كيدهم في وسط نحورهم الكلاب الانجاس الوسخين
أبو عبدالله الحربي
ولا صحة بذلك والصحيح بقرار أي رسالة يجب التحقق منها وأن لاصحة نصحح من نشر عن الإثارة والكلام الغير صحيح لأي بلبله.
قرم
سبحان الخالق. هذا هو الجمال الطبيعي. ولا قطرة مكياج.

أخر الأخبار

"تعليم الرياض" تكشف موعد تطبيق الدوام الشتوي
"تعليم الرياض" تكشف موعد تطبيق الدوام الشتوي
منذ 19 دقيقة 1374
شرطيان ينجوان في حادث سير
شرطيان ينجوان في حادث سير
منذ 24 دقيقة 328
بالفيديو.. استشاري عقم يروي قصص إنجاب بعد حرمان عشرات السنين
بالفيديو.. استشاري عقم يروي قصص إنجاب بعد حرمان عشرات السنين
منذ 29 دقيقة 1448
مستشار مالي: السوق السعودي من أكبر الأسواق كقيمة سوقية بالعالم
مستشار مالي: السوق السعودي من أكبر الأسواق كقيمة سوقية بالعالم
منذ 34 دقيقة 1449
اتهامات إلى إلهام الفضالة بطرد والدتها من المنزل
اتهامات إلى إلهام الفضالة بطرد والدتها من المنزل
منذ 39 دقيقة 574
غرفة المدينة المنورة تعلن عن توفر 9 وظائف شاغرة
غرفة المدينة المنورة تعلن عن توفر 9 وظائف شاغرة
منذ 44 دقيقة 1418
بالفيديو.. مستشار اقتصادي: عُمان ستصبح أكبر شريك تجاري للمملكة
بالفيديو.. مستشار اقتصادي: عُمان ستصبح أكبر شريك تجاري للمملكة
منذ 49 دقيقة 1584
علامة تشير إلى ضرورة التوقف عن تناول" الباراسيتامول "
علامة تشير إلى ضرورة التوقف عن تناول" الباراسيتامول "
منذ 54 دقيقة 1517
حادثة مروعه لسيدة حامل
حادثة مروعه لسيدة حامل
منذ 59 دقيقة 564
فتاة تلقى مصرعها بعد حفر قبرها بيديها
فتاة تلقى مصرعها بعد حفر قبرها بيديها
منذ ساعة 784