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الصرامي: إدارة النصر غير منطقية.. لا يوجد إدارة عمرها 9 أشهر تجلب 6 مدربين (فيديو)

منذ 5 ساعات
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الصرامي: إدارة النصر غير منطقية.. لا يوجد إدارة عمرها 9 أشهر تجلب 6 مدربين (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
شن المتحدث السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي هجوما على إدارة النصر بسبب جلبها 6 مدربين خلال تسعة أشهر ووصفها بالغير منطقية

وقال سعود الصرامي "إدارة النصر غير منطقية , حيث أنه لا يوجد إدارة عمرها 9 أشهر تجلب 6 مدربين".

وأضاف "النصر لايتمسك بالمدربين ,فالمدرب الأرجنتيني التي تعاقدت معه مؤخرا تعاقدت معه حتى نهاية الموسم أي مدة 6 شهور مشيرا إلى أنه كان يجب أن تبقى الإدارة على مدربها أو التعاقد مع أي مدرب سبق وأن درب الفريق"

وتوقع الصرامي أن النصر سوف يجلب المدرب السابع في حال خسر الفريق المباريات القادمة ، واختتم حديثه قائلا "العملية أصبحت مملة"

النصر
سعود الصرامي
مدربين
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3236
منذ 24 دقيقة
طيب اللي يجلب الخرقة للاستديو ماذا تسمية أيها الاخرق،، الآسيوية صعبة قوية
نصراوي سابق
نصراوي سابق عدد التعليقات : 25
منذ 18 دقيقة
إدارة النصر ولاعبيه وإعلامه وجمهوره يعيشون حالة نفسية سيئة بعد الهزائم المتكررة منذ سنوات مضت . وزادت الحالة بعد خروجهم من آسيا .. وأصبح العالمي من أوهام الماضي المضحوك عليهم من فيصل بن تركي . والآن أصبحوا ( أبو نفسية )

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أحدث التعليقات

علي الغامدي خليجنا واحد ودمنا واحد
ماشاء الله تبارك الرحمن أمير الشباب ولي العهد رزه بمشيته وثقله وشخصيه ملهمه بحضوره وكذلك السلطان هيثم من الوجهاء الذين لهم هيبة والله يجمع...
نصراوي سابق
إدارة النصر ولاعبيه وإعلامه وجمهوره يعيشون حالة نفسية سيئة بعد الهزائم المتكررة منذ سنوات مضت . وزادت الحالة بعد خروجهم من آسيا .. وأصبح...
وجهت نظر
في ناس نبت النعناع على سطح بطونها من كثر مايشربه لكن المصيبه لما يقولك مشتهين الليله هرفي زبده اعرف ان السعرات الحراريه بتضرب عنده...
ابوفارس
ماجاب جديد
ع. س. ع
طيب اللي يجلب الخرقة للاستديو ماذا تسمية أيها الاخرق،، الآسيوية صعبة قوية

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