الصرامي: إدارة النصر غير منطقية.. لا يوجد إدارة عمرها 9 أشهر تجلب 6 مدربين (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
شن المتحدث السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي هجوما على إدارة النصر بسبب جلبها 6 مدربين خلال تسعة أشهر ووصفها بالغير منطقية
وقال سعود الصرامي "إدارة النصر غير منطقية , حيث أنه لا يوجد إدارة عمرها 9 أشهر تجلب 6 مدربين".
وأضاف "النصر لايتمسك بالمدربين ,فالمدرب الأرجنتيني التي تعاقدت معه مؤخرا تعاقدت معه حتى نهاية الموسم أي مدة 6 شهور مشيرا إلى أنه كان يجب أن تبقى الإدارة على مدربها أو التعاقد مع أي مدرب سبق وأن درب الفريق"
وتوقع الصرامي أن النصر سوف يجلب المدرب السابع في حال خسر الفريق المباريات القادمة ، واختتم حديثه قائلا "العملية أصبحت مملة"