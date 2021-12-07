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مخبز في الرياض عام 1401هـ
منذ ساعتين
779
1
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التعليقات
القرنيs@s@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
عدد التعليقات : 1
منذ 40 دقيقة
يسقيك ياذيك الايام
نداولها بين الناس
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أحدث التعليقات
بحر الكلام
اليمنيين الذين يملون اوراق ويسكنون الحدود ويتنقلون بين القبائل الحدودية خطر داهم المفروض لا يبقى اي يمني في جازان وعسير ونجران .. اقسم بالله...
بحر الكلام
هذولا يبغالهم ابادة وتدمير شامل من الاخر هم وجميع المرتزقة الموالين لهم لا وفقهم الله الكلاب الاوغاد الارهابيين
بحر الكلام
الله يرميهم من السماء بنجم* ويرد كيدهم في وسط نحورهم الكلاب الانجاس الوسخين
أبو عبدالله الحربي
ولا صحة بذلك والصحيح بقرار أي رسالة يجب التحقق منها وأن لاصحة نصحح من نشر عن الإثارة والكلام الغير صحيح لأي بلبله.
قرم
سبحان الخالق. هذا هو الجمال الطبيعي. ولا قطرة مكياج.
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