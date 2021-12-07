قنابل ورصاص لتفريق سودانيين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي

الخرطوم (صدى):
فرقت قوات الأمن السودانية، عدد من المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وإطلاق الرصاص في الهواء لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.
وكانت أعداد كبيرة من السودانيين خرجت، أمس الأثنين في مسيرات جديدة اجتاحت شوارع معظم المدن للمطالبة بإنهاء سلطة الجيش وعودة الحكم المدني.
وأغلقت السلطات، الطرق المحيطة بالمواقع الاستراتيجية بالعاصمة الخرطوم مثل القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي الذي شهد محيطه الأسبوع الماضي عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي حالت دون الوصول إليه.