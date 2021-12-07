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قنابل ورصاص لتفريق سودانيين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي

منذ ساعة
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قنابل ورصاص لتفريق سودانيين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي

الخرطوم (صدى):
فرقت قوات الأمن السودانية، عدد من المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وإطلاق الرصاص في الهواء لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.

وكانت أعداد كبيرة من السودانيين خرجت، أمس الأثنين في مسيرات جديدة اجتاحت شوارع معظم المدن للمطالبة بإنهاء سلطة الجيش وعودة الحكم المدني.

وأغلقت السلطات، الطرق المحيطة بالمواقع الاستراتيجية بالعاصمة الخرطوم مثل القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي الذي شهد محيطه الأسبوع الماضي عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة التي حالت دون الوصول إليه.

السودان
رئيس السودان
الجيش السوداني
مظاهرات السودان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55728
منذ 21 دقيقة
السودانيين معروف عنهم الخمول فكيف يعملو مضاهرات ومسيرات في البلاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قد يكون ثمة علاقه بين القتيل وزوجة القاتل وهذا ما دفع اخوة الزوجه للمشاركه في قتله
برنس
تفاههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههههه فكره مو بطاله لكي يلقي نظره اخيره على الشوارع
برنس
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس
ابو عمار
معاها حق اتركوها تعيش خياتها الخاصه حتى لو طلعت عاريه وهذا سبب اختيارها في العيش في امريكا لكي تتمتع بحريتها الفكريه والجنسيه

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