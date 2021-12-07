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سعود الصرامي : أتمنى ان يسمى ملعب تدريبات الهلال بإسم قوميز

منذ 13 ساعة
1558
1

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 3258
منذ دقيقة
معلب الخرقة مثلا

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ع. س. ع
طيب اللي يجلب الخرقة للاستديو ماذا تسمية أيها الاخرق،، الآسيوية صعبة قوية

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