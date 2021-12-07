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هلالي يطالب بإقالة الرئيس واللاعبين بسبب أنه لم يفرح بأي بطولة خلال 10 أيام
منذ 6 ساعات
767
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 586
منذ 10 دقائق
سبحان الله شف قمة التفاهه وبرنامج تافهههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
قد يكون ثمة علاقه بين القتيل وزوجة القاتل وهذا ما دفع اخوة الزوجه للمشاركه في قتله
برنس
تفاههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههههه فكره مو بطاله لكي يلقي نظره اخيره على الشوارع
برنس
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس
ابو عمار
معاها حق اتركوها تعيش خياتها الخاصه حتى لو طلعت عاريه وهذا سبب اختيارها في العيش في امريكا لكي تتمتع بحريتها الفكريه والجنسيه
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