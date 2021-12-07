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جمال عارف: غوميز من أكبر مكاسب الدوري

منذ ساعة
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جمال عارف: غوميز من أكبر مكاسب الدوري

طلال الغامدي (صدى):
رأى الإعلامي الرياضي جمال عارف، أن الفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال، من مكاسب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عارف: "من أكبر المكاسب التي شهدها دوري الامير محمد بن سلمان وجود مجموعة من اللاعبين الأجانب الذين أضفوا على الدوري قيمة فنية عالية، وتعامل احترافي راقي، يأتي على رأسهم اللاعب الخلوق بافيتمبي غوميز".

وأكد عارف أن غوميز لاعب يستحق أن يكرم من الجميع نظير أدائه الفني العالي وتعامله الأخلاقي الرائع.

يذكر أن غوميز حصد شعبية كبيرة في المملكة في فترة قصيرة، في ظل مواقفه الإنسانية والاجتماعية المميزة، منذ انضمامه لصفوف الهلال عام 2018، ووضع نفسه بقوة في قائمة هدافين الدوري.

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الهلال
جمال عارف
دوري المحترفين
بافيتمبي غوميز
كاس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3232
منذ ساعة
انت يا هارف من الد أعداء الزعيم لكن الهلال ولاعبية ليس في حاجة الى شهادتك يا جمال خارف انت لا شيء يذكر رح الاتحاد الآسيوي شف كم عند الزعيم بطولة دوري أبطال آسيا لن تلحق بالزعيم وبطولاتة لا انت ولا عميدك المزعوم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قد يكون ثمة علاقه بين القتيل وزوجة القاتل وهذا ما دفع اخوة الزوجه للمشاركه في قتله
برنس
تفاههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههههه فكره مو بطاله لكي يلقي نظره اخيره على الشوارع
برنس
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس
ابو عمار
معاها حق اتركوها تعيش خياتها الخاصه حتى لو طلعت عاريه وهذا سبب اختيارها في العيش في امريكا لكي تتمتع بحريتها الفكريه والجنسيه

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