جمال عارف: غوميز من أكبر مكاسب الدوري

طلال الغامدي (صدى):
رأى الإعلامي الرياضي جمال عارف، أن الفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال، من مكاسب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عارف: "من أكبر المكاسب التي شهدها دوري الامير محمد بن سلمان وجود مجموعة من اللاعبين الأجانب الذين أضفوا على الدوري قيمة فنية عالية، وتعامل احترافي راقي، يأتي على رأسهم اللاعب الخلوق بافيتمبي غوميز".
وأكد عارف أن غوميز لاعب يستحق أن يكرم من الجميع نظير أدائه الفني العالي وتعامله الأخلاقي الرائع.
يذكر أن غوميز حصد شعبية كبيرة في المملكة في فترة قصيرة، في ظل مواقفه الإنسانية والاجتماعية المميزة، منذ انضمامه لصفوف الهلال عام 2018، ووضع نفسه بقوة في قائمة هدافين الدوري.
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