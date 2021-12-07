تحديد 4 فئات من الشباب يستحقون معاش الضمان

الرياض (صدى):
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 4 فئات من الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 35 سنة دون زواج، يستحقون معاش الضمان الاجتماعي.
وفيما يلي الفئات الشبابية المستحقة للضمان وفقا للوزارة:
– الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ومازالوا في مراحل التعليم.
– الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عامًا ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن.
– الإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن حتى الآن.
– الإناث اللاتي لم تلتحقن بوظيفة عمل.
ويشترط أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية، يتيمًا أو من أسرة ضمانية، مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من ذلك المرأة غير السعودية الجنسية المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.