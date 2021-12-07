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وزارة الدفاع: سقوط بعض شظايا الصاروخ البالستي على أحياء سكنية بالرياض دون أضرار

منذ 12 ساعة
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وزارة الدفاع: سقوط بعض شظايا الصاروخ البالستي على أحياء سكنية بالرياض دون أضرار

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اعترضت ودمرت مساء اليوم، صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة الرياض.

وأوضح العميد المالكي، بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار ولله الحمد.

وبيّن العميد المالكي، أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا الحوثية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية وينتهك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، على أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لحماية أراضيها ومقدراتها الوطنية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووقف مثل هذه الأعمال العدائية والعابرة للحدود.

وزارة الدفاع
صاروخ باليستي
قوات الدفاع الجوي الملكي
المليشيا الحوثية
الركن تركي المالكي
إيران الرياض.

التعليقات

ربه بالمثل واكثر
ربه بالمثل واكثر عدد التعليقات : 90
منذ 36 دقيقة
وهم بيراعون قيم سماوية والا خلقية
كفروا والحدوا وتبيهم يراعون
المهم ...... لابد من
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 90
منذ 33 دقيقة
وهم يعرفون ربهم حتى يراعو ماقلته
هم كفرة ملحدين مجووووووس
لا بد من ضربهم بالمثل واكثر
وترحيل اليمنيين الموجودين لدينا حتى يحرروا بلدهم من المجوس ويسببوا ضغط عليهم
بحر الكلام
بحر الكلام عدد التعليقات : 4
منذ 15 دقيقة
الله يرميهم من السماء بنجم* ويرد كيدهم في وسط نحورهم الكلاب الانجاس الوسخين
بحر الكلام
بحر الكلام عدد التعليقات : 4
منذ 11 دقيقة
هذولا يبغالهم ابادة وتدمير شامل من الاخر
هم وجميع المرتزقة الموالين لهم لا وفقهم الله الكلاب الاوغاد الارهابيين
بحر الكلام
بحر الكلام عدد التعليقات : 4
منذ 3 دقائق
اليمنيين الذين يملون اوراق ويسكنون الحدود ويتنقلون بين القبائل الحدودية خطر
داهم المفروض لا يبقى اي يمني في جازان وعسير ونجران .. اقسم بالله العظيم اغلبهم معسكرين بالسر مع الحوثي ابن الحرام

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أحدث التعليقات

بحر الكلام
اليمنيين الذين يملون اوراق ويسكنون الحدود ويتنقلون بين القبائل الحدودية خطر داهم المفروض لا يبقى اي يمني في جازان وعسير ونجران .. اقسم بالله...
بحر الكلام
هذولا يبغالهم ابادة وتدمير شامل من الاخر هم وجميع المرتزقة الموالين لهم لا وفقهم الله الكلاب الاوغاد الارهابيين
بحر الكلام
الله يرميهم من السماء بنجم* ويرد كيدهم في وسط نحورهم الكلاب الانجاس الوسخين
أبو عبدالله الحربي
ولا صحة بذلك والصحيح بقرار أي رسالة يجب التحقق منها وأن لاصحة نصحح من نشر عن الإثارة والكلام الغير صحيح لأي بلبله.
قرم
سبحان الخالق. هذا هو الجمال الطبيعي. ولا قطرة مكياج.

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