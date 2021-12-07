نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فهد الرشيد: الرجال في المملكة لن يستطيعوا التعدد لهذا السبب (فيديو)

منذ 18 ساعة
15799
3
فهد الرشيد: الرجال في المملكة لن يستطيعوا التعدد لهذا السبب (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أدلى المدرب فهد الرشيد أن الرجال لن يستطيعوا التعدد في المملكة ويوضح بالأرقام سبب هذا التصريح.

وقال الرشيد:" أن الذكور بالمملكة أكثر من الإناث بقيمة ٤٠٠ ألف، ولهذا السبب لن يقدر الرجال على التعدد لأنه سيكون هناك ٤٠٠ ألف رجلا لن يجدوا أنثى".

وأشار إلى أن هناك أولاد بكر يبحثون ولايجدون بنات للزواج، مستشهدا بشاب يعرفه بحث عن بنت للزواج في ١٠٠ بيت ولم يجد.

وأكد على أن الرجال لن يتاح لهم التعدد إلا في حالات نادرة و استثنائية وهي إذا كان الرجل ثري جدا أو في بعض حالات الضغط من أفراد العائلة.

المملكة
تعدد الزوجات
الرجال
أسباب
التعدد

التعليقات

مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 135
منذ 17 ساعة
عذر اقبح من ذنب
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2850
منذ 16 ساعة
ياليته ساكت
ؤل
ؤل عدد التعليقات : 1
منذ دقيقتين
هههههههههههههههههه ليش الشباب لاقين وظايف عشان يتزوجوا أصلن ليتك طاقع بس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

علي الغامدي خليجنا واحد ودمنا واحد
ماشاء الله تبارك الرحمن أمير الشباب ولي العهد رزه بمشيته وثقله وشخصيه ملهمه بحضوره وكذلك السلطان هيثم من الوجهاء الذين لهم هيبة والله يجمع...
نصراوي سابق
إدارة النصر ولاعبيه وإعلامه وجمهوره يعيشون حالة نفسية سيئة بعد الهزائم المتكررة منذ سنوات مضت . وزادت الحالة بعد خروجهم من آسيا .. وأصبح...
وجهت نظر
في ناس نبت النعناع على سطح بطونها من كثر مايشربه لكن المصيبه لما يقولك مشتهين الليله هرفي زبده اعرف ان السعرات الحراريه بتضرب عنده...
ابوفارس
ماجاب جديد
ع. س. ع
طيب اللي يجلب الخرقة للاستديو ماذا تسمية أيها الاخرق،، الآسيوية صعبة قوية

أخر الأخبار

سيبا يقدم دعوى قضائية ضد الشباب في " فيفا "
سيبا يقدم دعوى قضائية ضد الشباب في " فيفا "
منذ 7 دقائق 1336
بالفيديو.. ردة فعل صبا مبارك مع معجب حاول الإمساك بيدها
بالفيديو.. ردة فعل صبا مبارك مع معجب حاول الإمساك بيدها
منذ 12 دقيقة 440
ملاذ للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة
ملاذ للتأمين تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 17 دقيقة 1398
"بونادي" يدرس خطة هجومية لمباراة المغرب
"بونادي" يدرس خطة هجومية لمباراة المغرب
منذ 22 دقيقة 1460
بالصور.. محمد رمضان يثير الجدل بظهوره عاري الصدر على متن طائرة
بالصور.. محمد رمضان يثير الجدل بظهوره عاري الصدر على متن طائرة
منذ 27 دقيقة 443
بالفيديو.. انطلاق أول دفعة من مساعدات المملكة إلى اليمن
بالفيديو.. انطلاق أول دفعة من مساعدات المملكة إلى اليمن
منذ 32 دقيقة 1350
خبير اقتصادي: أتمنى تقليص ساعات العمل بالمملكة إلى 40 ساعة أسبوعيا فقط
خبير اقتصادي: أتمنى تقليص ساعات العمل بالمملكة إلى 40 ساعة أسبوعيا فقط
منذ 37 دقيقة 1589
فاطمة الرشود أول امرأة تصل للمرتبة 13 في رئاسة الحرمين
فاطمة الرشود أول امرأة تصل للمرتبة 13 في رئاسة الحرمين
منذ 42 دقيقة 1560
استغل الفرصه في الطيارة ويبيع للمسافرين
استغل الفرصه في الطيارة ويبيع للمسافرين
منذ 45 دقيقة 466
بالفيديو.. نساء يضربن رجلا تحرش بفتيات في الشارع
بالفيديو.. نساء يضربن رجلا تحرش بفتيات في الشارع
منذ 47 دقيقة 705