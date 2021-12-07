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عبدالرزاق حمدالله:" أعانكم الله على اللي جاي "

منذ 20 ساعة
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عبدالرزاق حمدالله:" أعانكم الله على اللي جاي "

نواف السالم (صدى):
ودع لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، جماهير النصر، قائلا:"أعانكم الله على اللي جاي ".

وقال حمدالله:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".

وأشار:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية".

وتابع:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".

وكانت إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

 

جماهير النصر
صفوان السويكت
النصر  عبدالرزاق حمدالله
أحمد البريكي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3232
منذ 19 ساعة
طيب ضف وجهك خلاص غادرت اذلف كل يوم وأنت مطلع لي خشتك انتهى كرشوك خل عندك كرامة يا عديم الاحساس
سيبا
سيبا عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
هههههههه
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 6
منذ 12 ساعة
هذا مامنه فكه
هذا النشبه لا قالوا لك
dfs
dfs عدد التعليقات : 304
منذ دقيقة
ما ادري ليه كثير اجانب محترفين مايكونون مرتاحين عندنا

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