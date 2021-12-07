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توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة 

منذ 21 ساعة
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توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة 

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع، والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاًَ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 6 / 5 / 1443 هـ للتحذير من "جماعة التبليغ والدعوة" والتي يطلق عليها "الأحباب".

كما وجّه معاليه أن تشمل الخطبة المحاور التالية:

1-بيان ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها، وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وإن زعموا أنهم خلاف ذلك.

2-ذكر أبرز أخطائهم.

3-ذكر خطرهم على المجتمع.

4-بيان أن الانتماء للجماعات الحزبية ومنها "جماعة التبليغ والدعوة" محظور في المملكة.

 

 

وزارة الشؤون الإسلامية
عبداللطيف آل الشيخ
المساجد
صلاة الجمعة
خطباء الجوامع

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2626
منذ 19 ساعة
اول مرة اسمع في التبليغ والدعوه -- لو الخطب عن حياة الصحابه احسن -- على الاقل نستفيد شي -- معظم اامة المساجد ماعندهم اي فكرة عن بعض كواضيع الخطب
الللل
الللل عدد التعليقات : 624
منذ 19 ساعة
ومتي تصدر امر خطبه عن الانفلات في الترفيه وعن حفلات الغنائية
ومثل ماقال الشاعر
اسد علي وفي الحربي نعامه
الجنخ
الجنخ عدد التعليقات : 196
منذ 19 ساعة
متى نسمع خطب غير موجهة وخطب عن مكارم الاخلاق
والايثار ونبعد عن الخطب الموجهة
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2850
منذ 17 ساعة
لا تعليق
BADER
BADER عدد التعليقات : 27
منذ 16 ساعة
ومتي تصدر امر خطبه عن الانفلات في الترفيه وعن حفلات الغنائية
وعن التمادي عن الدين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18877
منذ 16 ساعة
بعيدا عن الموضوع

مريت أسلم على أبو محمد
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8736
منذ 15 ساعة
ان شاء الله تكون ايضا خطبه بل خطب عن الرافضه ومؤامراتهم وخياناتهم ضد مملكتنا فخطرهم على الدين والوطن اكبر من خطر اليهود والنصارى
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8736
منذ 15 ساعة
ولاننسى الليبراليين والعلمانيين لان شرهم انتشر وحقدهم زايد على المجتمع وعلى الوطن وعلى ولاة الامر
سلطان الحربي
سلطان الحربي عدد التعليقات : 7
منذ 12 ساعة
👍
dfs
dfs عدد التعليقات : 305
منذ 48 دقيقة
كل شوي جايبين لنا جماعة اول مرة نسمع عنها ؟؟!!

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