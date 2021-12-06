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شاهد.. مدرب النصر الجديد يمزق قميصه ويترك الملعب

منذ يوم
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شاهد.. مدرب النصر الجديد يمزق قميصه ويترك الملعب

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، لقطة مثيرة للمدير الفني الجديد لنادي النصر الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، خلال مباراة لفريقه السابق بوكا جونيورز.

وأظهر الفيديو، عصبية مدرب النصر الجديد وتمزيقه لقميصه اعتراضًا على حكم اللقاء؛ حيث ترك أرضية الملعب وغادر المباراة في موقف غريب.

وكان نادي النصر، قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 65 عاما، مدرب بوكا جونيورز السابق، حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وتوج روسو بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 وكأس ليبرتادوريس في 2007 وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005 وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

النصر
الدوري الأرجنتيني
دوري المحترفين
بوكا جونيورز
ميغيل أنخيل روسو

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2285
منذ يوم
لايق لهم
جمهور يرفع كرت احمر لطرد الرئيس
رئيس يصرح للجمهور احضر وانت ساكت
لاعبين يتبادلون الاتهامات فالاعلام
اعلاميين ارائهم كلها خزبلات وتدليس
خبول تجمعت والنتيجة
طقطقه عليهم ممتعه وناسة
حس حس
حس حس عدد التعليقات : 16
منذ يوم
سبحانه الله الكاتب بس يراقب النصر ( حارق دمه ) .
MUTLAQ ALANZI
MUTLAQ ALANZI عدد التعليقات : 18
منذ يوم
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية وناسه 😂😂😂🤣
MUTLAQ ALANZI
MUTLAQ ALANZI عدد التعليقات : 18
منذ يوم
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية وناسه 😂😂😂🤣
مطلق الرويلي
مطلق الرويلي عدد التعليقات : 18
منذ يوم
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية وناسه 😂😂😂🤣
عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 64
منذ يوم
مدرب مهسهس.....مخرفن ....البلاتين لاذع>>>>>>من وين جابوه
عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 64
منذ يوم
يمكن يكون الحق على التحكيم في استقطاب المدرب .....وايضا المسؤولية على نادي الهلال اللي خربط موازين النصر عندما حقق الاسيويه 2021...والله اعلم
A.awad
A.awad عدد التعليقات : 277
منذ 23 ساعة
وافق شن طبقه...
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 65
منذ 18 ساعة
النصر العالمي لا يبيع شرفه لاوسكبار أو لحكم إماراتي من أجل اللعب في العالمية وافهم يا فهيم
المنديلي
المنديلي عدد التعليقات : 4
منذ 17 ساعة
شوف من يتكلم عن الشرف فقراوي كل بطولاته مشبوهة ومشاركته في العالمية اكبر دليل
أبو طلال
أبو طلال عدد التعليقات : 40
منذ 10 ساعات
الله المستعان ماصدقنا نفتك من حمدالله والان جايبينه مدرب اطقع منه
AHMAD
AHMAD عدد التعليقات : 4
منذ 8 ساعات
اكيد لما شافوا هذا التصرف الاهوج من هذا المدرب تعاقدوا معه لانه يناسب توجههم واخلاقياتهم
المستشار
المستشار عدد التعليقات : 6
منذ 12 دقيقة
يعني كل يوم بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
المستشار
المستشار عدد التعليقات : 6
منذ 11 دقيقة
يعني كل مباراة بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب

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أحدث التعليقات

المستشار
يعني كل مباراة بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
المستشار
يعني كل يوم بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
عيال اوسكبار ومحبو نعاله مقهورين من حمد الله لدرجة انهم يتمنون أن يجدوه في غرف نومهم لكي يكتبوا عنه قبحهم الله وانت منهم يا...
محمد ابو اياد
بالتوفيق
ابوبدر
. رارة مقنعة

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