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رد "متحدث الصحة" بخصوص ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

منذ يوم
19930
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رد "متحدث الصحة" بخصوص ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

عادل الحربي (صدى):
أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال حول ما إذا كان ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة كالملاعب والفعاليات، سيكون أمرًا إلزاميًا أم لا، تزامنا مع ظهور المتحور "أوميكرون".

وقال العبدالعالي: "أساسا بحسب التنظيمات الحالية والبروتوكلات لبس الكمامة في أماكن الفعاليات إلزاميًا حتى لو كان في أماكن مفتوحة لطالما يتواجد اعداد كبيرة من الأشخاص".

يذكر أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وزارة الصحة
كورونا
محمد العبدالعالي
اوميكرون

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83884
منذ يوم
الله المستعان
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2850
منذ يوم
للأسف الكمامات عند أغلب الناس صارت من الماضي والقليل من يلتزم بلبسها وخصوصاً في الحفلات و الفعاليات والملاعب
خابي
خابي عدد التعليقات : 1
منذ 21 دقيقة
ليس صحيح لبس الكمامه في الأماكن المفتوحه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10340
منذ 10 دقائق
للأسف يوجد تساهل وأهمال من الناس ** وتراخي الجهات الرسمية ** !!!!!

للأماكن العامة والمفتوحة ** كـ الأسواق والملاعب وأماكن الترفية وغيرها من التجمعات ***!!

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
لايوجد امان وظيفي + رواتب ضعيفه
رااايق
شكل قبطان الباخرة أو السفينة السوداء ضارب له كاسين من الأقحواني **!!!!!
مطر الاسود
ابحار السفن سواء في البحار المفتوحة او في القنوات المائية لا يتم الا بموجب إجراءات دقيقة ومتابعة من أبراج المراقبة على اليابسة وبرج القيادة...
رااايق
للأسف يوجد تساهل وأهمال من الناس ** وتراخي الجهات الرسمية ** !!!!! للأماكن العامة والمفتوحة ** كـ الأسواق والملاعب وأماكن الترفية وغيرها من التجمعات...
خابي
ليس صحيح لبس الكمامه في الأماكن المفتوحه

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