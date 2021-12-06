رجل يقفز من الطابق الخامس بعد اعتداءه على زوجته!

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على إلقاء نفسه من أعلى منزله بالطابق الخامس، بعدما شرع في قتل زوجته، واعتدى عليها بسكين وتركها غارقة في دمائها.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بوفاة شخص ألقى نفسه من الشرفة، وبالانتقال لموقع البلاغ تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 51 عاما، ولقى مصرعه إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة.
وأفاد شهود العيان أنهم شاهدوا المتوفى على سور الشرفة يتلو الشهادتين ثم قفز، فيما أقر أحد الجيران أنه سمع صوت استغاثة زوجة المتوفى على سلالم البناية التي يسكنون بها، وعند التدخل لمنعه انصرف إلى الشقة، فيما اتيحت له فرصة نقل الزوجة للمستشفى، ثم فوجيء بانتحار الزوج.