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رجل يقفز من الطابق الخامس بعد اعتداءه على زوجته!

منذ 3 ساعات
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رجل يقفز من الطابق الخامس بعد اعتداءه على زوجته!

القاهرة (صدى):
أقدم رجل في مصر على إلقاء نفسه من أعلى منزله بالطابق الخامس، بعدما شرع في قتل زوجته، واعتدى عليها بسكين وتركها غارقة في دمائها.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بوفاة شخص ألقى نفسه من الشرفة، وبالانتقال لموقع البلاغ تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 51 عاما، ولقى مصرعه إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة.

وأفاد شهود العيان أنهم شاهدوا المتوفى على سور الشرفة يتلو الشهادتين ثم قفز، فيما أقر أحد الجيران أنه سمع صوت استغاثة زوجة المتوفى على سلالم البناية التي يسكنون بها، وعند التدخل لمنعه انصرف إلى الشقة، فيما اتيحت له فرصة نقل الزوجة للمستشفى، ثم فوجيء بانتحار الزوج.

مصر
انتحار
قتل
منوعات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55727
منذ 16 دقيقة
اوكي باي باي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قد يكون ثمة علاقه بين القتيل وزوجة القاتل وهذا ما دفع اخوة الزوجه للمشاركه في قتله
برنس
تفاههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههههه فكره مو بطاله لكي يلقي نظره اخيره على الشوارع
برنس
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس
ابو عمار
معاها حق اتركوها تعيش خياتها الخاصه حتى لو طلعت عاريه وهذا سبب اختيارها في العيش في امريكا لكي تتمتع بحريتها الفكريه والجنسيه

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