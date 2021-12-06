شاهد.. لحظة تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي تجاه المملكة

الرياض (صدى):
نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء أمس الاثنين.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، صرّح بأن قوات الدفاع الجوي الملكي، اعترضت ودمَّرت مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي من مطار صنعاء، كما تمكنت الدفاعت الجوية الملكية من تدمير صاروخيين باليستيين أطلقا تجاه الرياض وخميس مشيط.
وأوضح العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار.