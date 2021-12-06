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شاهد.. لحظة تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي تجاه المملكة

منذ ساعتين
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شاهد.. لحظة تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي تجاه المملكة

الرياض (صدى):
نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء أمس الاثنين.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، صرّح بأن قوات الدفاع الجوي الملكي، اعترضت ودمَّرت مساء أمس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي من مطار صنعاء، كما تمكنت الدفاعت الجوية الملكية من تدمير صاروخيين باليستيين أطلقا تجاه الرياض وخميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية دون وقوع أي أضرار.

وزارة الدفاع: سقوط بعض شظايا الصاروخ البالستي على أحياء سكنية بالرياض دون أضرار

خميس مشيط
الرياض
التحالف
الحوثي
تركي المالكي

التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1038
منذ ساعة
الحمد لله دكوا فلول الحوثة عملاء إيران سدد الله رميكم وأخزى عدوه وعدوكم

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أحدث التعليقات

سعودي مخضرم
سبحان الله ربي يمهل ولا يهمل , هذا كان مايفعله الاتراك بالقرون الماضيه عندما كانو يحتلون البلاد العربية ويسرقون خيراتها ويجوعون اهلها ولكن ادعوا...
القناص
ياساتر يارب لوأني مكانه أنجلط ماأنام أسبوع ولا أكل أسبوع من القهر
أبو كنان
قتلكم الله يا خفاف العقل والقلوب المتحجرة
أبو كنان
الحمد لله دكوا فلول الحوثة عملاء إيران سدد الله رميكم وأخزى عدوه وعدوكم
بلبل البحر
{يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم}

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