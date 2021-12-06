حسن الراهب: حمدالله صفحة وانطوت وكلامه ليس له فائدة

طلال الغامدي (صدى):
علق حسن الراهب مهاجم النصر والمنتخب الوطني السابق، على تغريدة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله الأخيرة بشأن النادي.
وقال الراهب: "حمدالله يلمح للضغط على الإدارة، انت يا حمدالله شكرا قدمت شيء كبير للنصر، لكن النصر أضاف إليك إضافة كبيرة في حياتك وانت صفحة وانطوت، كلامك ما منه فائدة، والنصر لا يقف على لاعب".
وأكد الراهب أن جمهور النصر جمهور كيان وليس جمهور لاعب بعينه، قائلا: " النصر مش نصر حمدالله احنا جمهور عالمي".
جاء ذلك تعقيبا على تصريح حمدالله الأخير، والذي قال خلاله: "اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".
يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.