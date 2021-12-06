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حسن الراهب: حمدالله صفحة وانطوت وكلامه ليس له فائدة

منذ 4 ساعات
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حسن الراهب: حمدالله صفحة وانطوت وكلامه ليس له فائدة

طلال الغامدي (صدى):
علق حسن الراهب مهاجم النصر والمنتخب الوطني السابق، على تغريدة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله الأخيرة بشأن النادي.

وقال الراهب: "حمدالله يلمح للضغط على الإدارة، انت يا حمدالله شكرا قدمت شيء كبير للنصر، لكن النصر أضاف إليك إضافة كبيرة في حياتك وانت صفحة وانطوت، كلامك ما منه فائدة، والنصر لا يقف على لاعب".

وأكد الراهب أن جمهور النصر جمهور كيان وليس جمهور لاعب بعينه، قائلا: " النصر مش نصر حمدالله احنا جمهور عالمي".

جاء ذلك تعقيبا على تصريح حمدالله الأخير، والذي قال خلاله: "اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".

يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

النصر
دوري المحترفين
حسن الراهب
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3232
منذ ساعة
وأكد اننا جمهور فقراوي انتم من انتم جمهور نادي ابو خرقة ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي لا تصدقون أنفسكم انتم اتعس جمهور انتم ليس لديكم فريق يسعدكم فتتجهون لتشجيع خصوم الزعيم،،،، الآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قد يكون ثمة علاقه بين القتيل وزوجة القاتل وهذا ما دفع اخوة الزوجه للمشاركه في قتله
برنس
تفاههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههههه فكره مو بطاله لكي يلقي نظره اخيره على الشوارع
برنس
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس
ابو عمار
معاها حق اتركوها تعيش خياتها الخاصه حتى لو طلعت عاريه وهذا سبب اختيارها في العيش في امريكا لكي تتمتع بحريتها الفكريه والجنسيه

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