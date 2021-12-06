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كأس العرب..عمان تهزم البحرين وتصل إلى ربع النهائي

منذ 7 ساعات
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كأس العرب..عمان تهزم البحرين وتصل إلى ربع النهائي

ماجد محمد (صدى):
فاز منتخب عمان أمام نظيره البحرين، مساء الإثنين، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس العرب.

وسجل المنذر العلوي الهدف الأول لمنتخب عمان في الدقيقة 41، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعد عرضية حولها ارشد العلوي برأسه في شباك مرمى عمان، قبل أن يسجل خالد الهاجري الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب رفقة قطر المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد العراق عند نقطة واحدة.

قطر
منتخب العراق
منتخب عمان
كاس العرب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55743
منذ 53 دقيقة
مبروك

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
مشاءالله
ابو عمار
الغلاء موجود في كل الدول
ابو عمار
مسكين
ابو عمار
ههههه حطي اصبعك في الكرك ويصير سكر زياده
ابو عمار
طيب

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