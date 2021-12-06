والدة سفاح الإسماعيلية: "تعاطي ابني للشابو جعله مسحور"

القاهرة (صدى):
أكدت والدة "سفاح الإسماعيلية" مرتكب أبشع جريمة في مصر أن ابنها ظلم اجتماعيًا بسبب إدمانه للمخدر "شابو"، وذلك خلال جلسة محاكمته اليوم الاثنين.
وقالت الأم، أن ابنها كان عطوفًا يربي القطط وبار بها طوال حياته، مبينة أنه كان سندًا لأخته منذ مراحل الصغر، مؤكدة "أبني ضحية المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الظلمة".
وطالبت الأم المحكمة بالرحمة والإنسانية حيث قالت وهي تبكي" ابني مسحور وشخصيته أتغيرت بعد ما كان بيصلي، أصبح يغلق أبواب غرفته ومنزل الأسرة بالجنازير محذرًا من شيء خفي يطارده نفسيًا بسبب المخدرات الملعونة"