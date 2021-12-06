بلقيس تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب 

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عن تفاصيل مثيرة بشأن طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الفنان المصري حسام حبيب.
وقالت بلقيس:" شيرين طلبت تشوفني لما كنت في مصر، ورحت التقيت فيها على المستوى الشخصي، وسكرنا باب الغرفة بالمفتاح وحكينا احنا الثنتين".
وأوضحت أنها تعرف تماماً ما تمرّ به شيرين حالياً بعد طلاقها من حسام حبيب، لافتة إلى أنها استطاعت أن تعطي نصائحها اللازمة بعد أن مرّت بالأزمة ذاتها خلال العام الماضي.
وتابعت:" أنا فرحانة عشان هذي بداية إنطلاق، أنا بحس فيها، بحس في هاد الشي، لأني عارفة هي شو بتمرق".