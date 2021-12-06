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بلقيس تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب 

منذ ساعة
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بلقيس تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب 

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عن تفاصيل مثيرة بشأن طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من الفنان المصري حسام حبيب.

وقالت بلقيس:" شيرين طلبت تشوفني لما كنت في مصر، ورحت التقيت فيها على المستوى الشخصي، وسكرنا باب الغرفة بالمفتاح وحكينا احنا الثنتين".

وأوضحت أنها تعرف تماماً ما تمرّ به شيرين حالياً بعد طلاقها من حسام حبيب، لافتة إلى أنها استطاعت أن تعطي نصائحها اللازمة بعد أن مرّت بالأزمة ذاتها خلال العام الماضي.

وتابعت:" أنا فرحانة عشان هذي بداية إنطلاق، أنا بحس فيها، بحس في هاد الشي، لأني عارفة هي شو بتمرق".

 

 

طلاق
شيرين عبدالوهاب
بلقيس فتحي
نصائح
حسام حبيب

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4099
منذ 3 دقائق
طلعت هي سبب الطلاق. اجل صكوا الباب 😏

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أحدث التعليقات

صخر
الذي جاء بالمدرب اكيد عنده ذكاء اصطناعي
عبدالله محمد الشهري
إتقوا الله في انفسكم، تروا كلمة إعلامي من الصعب منحها لكل من هب ودب.
سلطان الحربي
👍
امير بكلمتب
اساسا هو ما يمدح اللي جاب المدرب هو جالس يذمه ههههههه
خالد
لا حول ولا وقوة الا بالله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم

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