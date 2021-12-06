النيران تلتهم شعر سيدة أثناء قيامها بإطفاء شموع عيد ميلادها

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
انقلبت أجواء الفرحة والسعادة أثناء حفل عيد ميلاد، إلى اجواء من الذعر والخوف والصراخ بعدما أشعلت نيران الشمع شعر الأم وهي تقوم بإطفاءها احتفالا بعيد ميلادها مع أولادها.
أقامت الأم والتي تدعى"آنا أوسترهاوس" وهي أم ل ٦ أبناء، حفلة مشتركة مع ابنها هانتر البالغ من العمر ٧ سنوات في أوغدن بولاية يوتا ، عندما اشتعلت فيها النيران.
وحينما انحنت الأم لإطفاء الشموع أمام عائلتها اشتعلت خصلة من الشعر ، وسرعان ما انتشرت النيران في الجانب الأيمن من رأسها، ولم تتضرر آنا بشكل كامل ولكن احترق شعرها وحاجبيها ورموشها ، كما أصيبت بحروق في وجهها