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بالفيديو والصور..ولي العهد يصل إلى مسقط وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

منذ 9 ساعات
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بالفيديو والصور..ولي العهد يصل إلى مسقط وسلطان عمان في مقدمة مستقبليه

مسقط (صدى):
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى مسقط وسلطان عمان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبليه.

وكان صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس.

فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 5 / 1443هـ الموافق 6 / 12 / 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد
سلطنة عمان
زيارة
محمد بن سلمان
سلطان عمان
هيثم بن طارق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55727
منذ 30 دقيقة
الحمد لله على سلامة الوصول

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أحدث التعليقات

ابو عمار
قد يكون ثمة علاقه بين القتيل وزوجة القاتل وهذا ما دفع اخوة الزوجه للمشاركه في قتله
برنس
تفاههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههههههه فكره مو بطاله لكي يلقي نظره اخيره على الشوارع
برنس
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس
ابو عمار
معاها حق اتركوها تعيش خياتها الخاصه حتى لو طلعت عاريه وهذا سبب اختيارها في العيش في امريكا لكي تتمتع بحريتها الفكريه والجنسيه

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