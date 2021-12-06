التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض

الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي، أن الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض.
وأوضح التحالف العربي:"استجابة للتهديد البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي ولحماية المدنيين سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني"
وكان التحالف العربي أعلن فجر اليوم الأثنين، تدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة، موضحا:"استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم".
وأكدت قوات التحالف، أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.