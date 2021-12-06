نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض

منذ ساعة
1761
1
التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض

الرياض (صدى):
أعلن التحالف العربي، أن الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض.

وأوضح التحالف العربي:"استجابة للتهديد البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي ولحماية المدنيين سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني"

وكان التحالف العربي أعلن فجر اليوم الأثنين، تدمير طائرتين مسيّرتين بالأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة، موضحا:"استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم".

وأكدت قوات التحالف، أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

الرياض
الحوثيين
التحالف العربي
صاروخ
تدمير

التعليقات

بوسامي
بوسامي عدد التعليقات : 1
منذ 35 دقيقة
هجوم من التحالف يعقبه رد من الحوثي وهكذا دواليك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

علي اللبان
دعواتي لك بالتوفيق ومزيد من النجاح
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
النصر العالمي لا يبيع شرفه لاوسكبار أو لحكم إماراتي من أجل اللعب في العالمية وافهم يا فهيم
بوسامي
هجوم من التحالف يعقبه رد من الحوثي وهكذا دواليك
الروقي
شكله كان يتحلم مكذبك ياكذبان
ابو رياض الحربي
٩٠ بالمية صحيح

أخر الأخبار

الاتحاد يقدم عرضا لضم "محمد النني"
الاتحاد يقدم عرضا لضم "محمد النني"
منذ 7 دقائق 1092
بالفيديو.. سبب شعور الرجال بالتوتر حينما تبدأ زوجاتهم بسؤالهم عن بعض الأمور
بالفيديو.. سبب شعور الرجال بالتوتر حينما تبدأ زوجاتهم بسؤالهم عن بعض الأمور
منذ 17 دقيقة 1147
منذ 18 دقيقة 155
الزوار والمعتمرون يتوافدون عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
الزوار والمعتمرون يتوافدون عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
منذ 27 دقيقة 1153
بالفيديو.. لقطات إنسانية لـ "السيسي" مع أطفال ذوي الهمم الخاصة
بالفيديو.. لقطات إنسانية لـ "السيسي" مع أطفال ذوي الهمم الخاصة
منذ 36 دقيقة 1193
انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات
انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات
منذ 43 دقيقة 1190
القبض على 4 مواطنين ومقيم ارتكبوا جرائم جنائية في تبوك والمدينة 
القبض على 4 مواطنين ومقيم ارتكبوا جرائم جنائية في تبوك والمدينة 
منذ 46 دقيقة 1231
النيران تلتهم شعر سيدة أثناء قيامها بإطفاء شموع عيد ميلادها
النيران تلتهم شعر سيدة أثناء قيامها بإطفاء شموع عيد ميلادها
منذ 58 دقيقة 240
اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض
اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض
منذ ساعة 1529
فهد بن جمعة يكشف عن مكون مؤثر على الناتج المحلي والنموذج الاقتصادي
فهد بن جمعة يكشف عن مكون مؤثر على الناتج المحلي والنموذج الاقتصادي
منذ ساعة 1280