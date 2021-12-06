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مواطن يوثق نجاتهم من حادث مروع

منذ 6 ساعات
1584
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15092
منذ 58 دقيقة
الحمدلله على السلامة،
قدر ولطف،
خطاء في تجاوز خاطئ،كاد أن يتسبب، بخطاء فادح وكارثي..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل

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