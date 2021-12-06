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مواطن يوثق نجاتهم من حادث مروع
منذ 6 ساعات
1584
1
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15092
منذ 58 دقيقة
الحمدلله على السلامة،
قدر ولطف،
خطاء في تجاوز خاطئ،كاد أن يتسبب، بخطاء فادح وكارثي..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
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فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
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