آخر تطورات واقعة مقتل فتاة المول ضحية غدر الصحاب

القاهرة (صدى):
شرعت محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم الاثنين، في محاكمة المتهمين بقتل الفتاة المعروفة إعلاميا بفتاة المول في كفر الدوار، أو شهيدة غدر الصحاب التي لقت مصرعها على يد صديقاتها.
وكانت محكمة الإسكندرية، أجلت القضية إلى جلسة اليوم بعد أن عقدت الجلسة الماضية بغرفة المداولة، حيث طالب محامي المتهمين بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الثاني «قاصر» وعرض المتهم الثالث على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوضيح مدى سلامة قواه العقلية.
وطالب المدعين بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقًا، وبعد انتهاء الجلسة اصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم.
وتعود أحداث الواقعة إلى 3 أغسطس الماضي، بعدما تم العثور علي جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون ، حيث كانت تعمل فيها وأثبتت التحريات أن الحادث كان بسبب صديقتها وإثنين آخران وذلك بدافع السرقة والانتقام من المجني عليها بسبب الغل والحقد