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آخر تطورات واقعة مقتل فتاة المول ضحية غدر الصحاب

منذ 13 ساعة
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آخر تطورات واقعة مقتل فتاة المول ضحية غدر الصحاب

القاهرة (صدى):
شرعت محكمة جنايات الإسكندرية ، اليوم الاثنين، في محاكمة المتهمين بقتل الفتاة المعروفة إعلاميا بفتاة المول في كفر الدوار، أو شهيدة غدر الصحاب التي لقت مصرعها على يد صديقاتها.

وكانت محكمة الإسكندرية، أجلت القضية إلى جلسة اليوم بعد أن عقدت الجلسة الماضية بغرفة المداولة، حيث طالب محامي المتهمين بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم الثاني «قاصر» وعرض المتهم الثالث على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لتوضيح مدى سلامة قواه العقلية.

وطالب المدعين بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقًا، وبعد انتهاء الجلسة اصدرت المحكمة قرارا بتأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم.

وتعود أحداث الواقعة إلى 3 أغسطس الماضي، بعدما تم العثور علي جثة فتاة داخل عيادة طبيب عيون ، حيث كانت تعمل فيها وأثبتت التحريات أن الحادث كان بسبب صديقتها وإثنين آخران وذلك بدافع السرقة والانتقام من المجني عليها بسبب الغل والحقد

مصر
محاكمة
محكمة الجنايات
فتاة المول
صديقة الغدر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55750
منذ ساعة
كيف تكون ضحية المول وهي وجدت في عيادة الطبيب ؟

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أحدث التعليقات

faeiz
" استفز متابعيها " غريبه هالكلمه على اساس محتشمه في لبسها وهذي اول مره حسبنا الله ونعم الوكيل
faeiz
فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله " السينمات المعروفة والمسارح المعروفة التي فيها الاختلاط للرجال والنساء أو فيها الأغاني والملاهي أو فيها عري النساء...
ميتو
يا اخي لا تلعبوا بأفكار الناس اكتبوا من الخبر الشرط الأساسي ان يكون يتيما تمنوا الناس والحالة المادية صعبة على الكثير اللهم افرجها علينا...
محمود سعيد
الحنين ....حنان حنيني
محمود سعيد
الحنين ....حنان حنيني

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