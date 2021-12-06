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فهد الرشيد : الرجال في المملكة لن يستطيعوا التعدد لهذا السبب (فيديو)

منذ ساعة
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فهد الرشيد : الرجال في المملكة لن يستطيعوا التعدد لهذا السبب (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أدلى المدرب فهد الرشيد أن الرجال لن يستطيعوا التعدد في المملكة ويوضح بالأرقام سبب هذا التصريح.

وقال الرشيد:" أن الذكور بالمملكة أكثر من الإناث بقيمة ٤٠٠ ألف، ولهذا السبب لن يقدر الرجال على التعدد لأنه سيكون هناك ٤٠٠ ألف رجلا لن يجدوا أنثى".

وأشار إلى أن هناك أولاد بكر يبحثون ولايجدون بنات للزواج، مستشهدا بشاب يعرفه بحث عن بنت للزواج في ١٠٠ بيت ولم يجد.

وأكد على أن الرجال لن يتاح لهم التعدد إلا في حالات نادرة و استثنائية وهي إذا كان الرجل ثري جدا أو في بعض حالات الضغط من أفراد العائلة.

المملكة
تعدد الزوجات
الرجال
أسباب
التعدد

التعليقات

مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 135
منذ ساعة
عذر اقبح من ذنب
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2847
منذ 51 دقيقة
ياليته ساكت

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