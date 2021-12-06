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الروقي يعلق على رسالة حمدالله للنصراويين:"خاصم مسلي وسنرى"

منذ 12 ساعة
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الروقي يعلق على رسالة حمدالله للنصراويين:"خاصم مسلي وسنرى"

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي فهد الروقي، على رسالة لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله التي ودع فيها جماهير النصر.

وقال فهد الروقي:"خاصم المدرب منينيز فرحل، خاصم المدير حسين فرحل، والآن يخاصم الرئيس مسلّي وسنرى".

وكان حمدالله، كتب رسالة مؤثرة لجماهير النصر، قال فيها:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".

وأشار:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية"، مبينا:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".

 

 

فهد الروقي
رحيل
رسالة
جماهير
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 586
منذ ساعة
وش دخلك يا طويقيه تقلع بس

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أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
مشاءالله
ابو عمار
الغلاء موجود في كل الدول
ابو عمار
مسكين
ابو عمار
ههههه حطي اصبعك في الكرك ويصير سكر زياده
ابو عمار
طيب

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