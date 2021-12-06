الروقي يعلق على رسالة حمدالله للنصراويين:"خاصم مسلي وسنرى"

نواف السالم (صدى):
علق الناقد الرياضي فهد الروقي، على رسالة لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله التي ودع فيها جماهير النصر.
وقال فهد الروقي:"خاصم المدرب منينيز فرحل، خاصم المدير حسين فرحل، والآن يخاصم الرئيس مسلّي وسنرى".
وكان حمدالله، كتب رسالة مؤثرة لجماهير النصر، قال فيها:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".
وأشار:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية"، مبينا:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".