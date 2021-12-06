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صدفة تقود طالبة للعثور على صورة التقطت لها بمدرسة دار الحنان قبل 41 عاما

منذ ساعتين
1875
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صدفة تقود طالبة للعثور على صورة التقطت لها بمدرسة دار الحنان قبل 41 عاما

جدة (صدى):

قادت الصدفة إحدى الطالبات القدامي لمدرسة دار الحنان بجدة للعثور على صورة ظلت تبحث عنها لعدة سنوات.

وعثرت "ميرفت" على صورتها مع زميلاتها بالصف عندما نشرتها المغردة "غادة المهنا ابا الخيل" اليوم على حسابها بموقع "تويتر".

وكانت "غادة" قد ذكرت في تغريدتها أن الصورة التقطت ما بين 1975م إلى 1980م، ولم تكن تتوقع أن إحدى المغردات المارين على حسابها ستكون واحدة من الطالبات الموجودات في الصورة التي نشرتها.

وتفاعلت "ميرفت" مع التغريدة موضحة أنها كانت تبحث عن الصورة، مقدمة الشكر لمن نشرتها، والتي سارعت بدورها في رد الشكر لها مبدية إعجابها بهذه الصدفة الجميلة.

جدة
تويتر
مدرسة
أبناء وبنات الشهداء من الطلاب والطالبات
مدرسة دار الحنان

التعليقات

سارا سالم
سارا سالم عدد التعليقات : 83
منذ ساعة
من اليمين زهرة ..ميرفت ..غالية
كان التصوير في المدرسة انتقائي غالبا..
العامري
العامري عدد التعليقات : 373
منذ ساعة
ليس من حقها تتنشر صور بنات الناس
ABDALRHMANFF14
ABDALRHMANFF14 عدد التعليقات : 20
منذ 46 دقيقة
والله صادق يا العامري

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