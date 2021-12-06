غوميز يتحدث عن قصته مع القهوة وكيف قربته من اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
عبر اللاعب غوميز نجم نادي الهلال، من خلال صفحته على تويتر عن تحليه بالصبر إلى جانب حبه للقهوة قائلا :"سأكون صبورًا هنا مع قهوة جيدة، بينما أنتظر لمعرفة ماهو حلمكم القادم".
وعن عشق غوميز للقهوة السعودية قال:"أن قصته مع القهوة بدأت منذ وصوله إلى المملكة في الأسبوع الأول حيث قدم اليه القهوة مع التمر في الطائرة ولكنه رفض لانه لا يحبها، و لكن عموري ولاعبين اخبروه أنه غير مقبول اجتماعيا رفض القهوة عندما تقدم، وحينها قبل بأول كوب قهوة سعودي في حياته ، وكان طعهما مختلفا عما توقع وأعجبته كثيرا"
وأشار إلى أن لقهوة قربته بشكل كبير من الأصدقاء واللاعبين داخل المملكة، وأيضا للحديث عن الهلال والجانب الثقافي والاجتماعي، لافتا إلى أنه في كل مرة يشرب فيها القهوة يتعلم شيئا جديدا عن عادات وتقاليد المملكة.