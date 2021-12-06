نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أحرجت صديقتها بسبب " حليب كرك "

منذ 15 ساعة
2275
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55743
منذ 37 دقيقة
ههههه حطي اصبعك في الكرك ويصير سكر زياده

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد ولد اللسيب
مشاءالله
ابو عمار
الغلاء موجود في كل الدول
ابو عمار
مسكين
ابو عمار
ههههه حطي اصبعك في الكرك ويصير سكر زياده
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

ثمل يدهس 13 شخصًا
ثمل يدهس 13 شخصًا
منذ 17 دقيقة 178
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
منذ 29 دقيقة 1129
المسند: لا وجود لأي حالة مطرية حتى 5 أيام قادمة
المسند: لا وجود لأي حالة مطرية حتى 5 أيام قادمة
منذ 40 دقيقة 1170
تعاطي المخدرات في البرلمان البريطاني يثير الجدل
تعاطي المخدرات في البرلمان البريطاني يثير الجدل
منذ 52 دقيقة 219
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
منذ 59 دقيقة 1154
"سار" تعلن عن وظائف شاغرة
"سار" تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1376
رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
رياح نشطة على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
منذ ساعة 1156
علاقة عاطفية فاشلة تنتهي بانتحار شاب
علاقة عاطفية فاشلة تنتهي بانتحار شاب
منذ ساعة 592
مقتل فلسطيني لدهسه جنديًا إسرائيليًا
مقتل فلسطيني لدهسه جنديًا إسرائيليًا
منذ ساعتين 1450
وظائف شاغرة بشركة "تطوير التعليم القابضة"
وظائف شاغرة بشركة "تطوير التعليم القابضة"
منذ ساعتين 1444