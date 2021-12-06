تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
تصادم بين سفينتين .. ما تدري مين الغلطان
منذ 20 ساعة
2280
3
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
مايباخ
عدد التعليقات : 135
منذ 16 ساعة
الغلطان مراقب دخول السفن الى القناة
مطر الاسود
عدد التعليقات : 3954
منذ 10 دقائق
ابحار السفن سواء في البحار المفتوحة او في القنوات المائية لا يتم الا بموجب إجراءات دقيقة ومتابعة من أبراج المراقبة على اليابسة وبرج القيادة في السفينة حيث يوجد القبطان وعدد من المساعدين وهناك طاقم يعمل على مدار الساعة بالاضافة الى أجهزة الرادار وأجهزة السونار وحادث كالذي ظهر في المقطع يوحي ان هناك اهمال فضيع من قبل طاقم السفينة او انه لا يوجد احد من الأساس في برج السفينة
رااايق
عدد التعليقات : 10340
منذ 3 دقائق
شكل قبطان الباخرة أو السفينة السوداء ضارب له كاسين من الأقحواني **!!!!!
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
غييييوووورررر
لايوجد امان وظيفي + رواتب ضعيفه
رااايق
شكل قبطان الباخرة أو السفينة السوداء ضارب له كاسين من الأقحواني **!!!!!
مطر الاسود
ابحار السفن سواء في البحار المفتوحة او في القنوات المائية لا يتم الا بموجب إجراءات دقيقة ومتابعة من أبراج المراقبة على اليابسة وبرج القيادة...
رااايق
للأسف يوجد تساهل وأهمال من الناس ** وتراخي الجهات الرسمية ** !!!!! للأماكن العامة والمفتوحة ** كـ الأسواق والملاعب وأماكن الترفية وغيرها من التجمعات...
خابي
ليس صحيح لبس الكمامه في الأماكن المفتوحه
أخر الأخبار
فيديو نادر لزيارة السلطان قابوس للمملكة عام 1971
منذ 6 دقائق
1149
إلغاء "المادة 17" المتعلقة بعقود اللاعبين
منذ 11 دقيقة
1238
بالفيديو.. الجماعات الإرهابية تستغل "البيتكوين" لتسهيل عملياتها الإجرامية
منذ 16 دقيقة
1337
مصير الكرواتي براداريتش مع الأهلي
منذ 21 دقيقة
1276
بالصور.. حطام الطائرات المسيرة الحوثية التي اعترضتها قوات التحالف
منذ 25 دقيقة
1352
اول مره تسوق في الثلوج
منذ 31 دقيقة
409
بالفيديو.. حسن الهيدوس يكشف سبب احتفالية "النوم" في الملعب
منذ 36 دقيقة
1642
أبرز أسباب توقف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص
منذ 41 دقيقة
1604
"استشاري" يكشف أسباب زيادة أزمات الربو خلال الشتاء
منذ 46 دقيقة
1410
ارتفاع حصيلة ثوران بركان إندونيسيا "المرعب"
منذ 51 دقيقة
1528