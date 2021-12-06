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التهور على الشواطئ وعواقبه
منذ 18 ساعة
1894
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55750
منذ ساعة
راح شوربه
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أحدث التعليقات
faeiz
" استفز متابعيها " غريبه هالكلمه على اساس محتشمه في لبسها وهذي اول مره حسبنا الله ونعم الوكيل
faeiz
فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله " السينمات المعروفة والمسارح المعروفة التي فيها الاختلاط للرجال والنساء أو فيها الأغاني والملاهي أو فيها عري النساء...
ميتو
يا اخي لا تلعبوا بأفكار الناس اكتبوا من الخبر الشرط الأساسي ان يكون يتيما تمنوا الناس والحالة المادية صعبة على الكثير اللهم افرجها علينا...
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