بيتروس يرد على حمدالله:"أرقامك لن يصل إليها أحد"

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق البرازيلي بيتروس أراوخو، على رسالة المغربي عبدالرزاق حمدالله التي ودع فيها جماهير النصر.
وقال بيتروس:"يلا أخي، لقد صنعنا التاريخ ولن يمحوه أحد، كل شيء له نهاية، لكن القصة ستدوم للأبد، إنه لأمر محزن أن نرى مايحدث للنادي، أنت الأفضل وأرقامك لن يصل إليها أحد".
وكان حمدالله، جماهير النصر، ودع جماهير النصر برسالة مؤثرة، قائلا:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".
وأضاف:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية"، لافتا:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".