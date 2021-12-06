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بيتروس يرد على حمدالله:"أرقامك لن يصل إليها أحد"

منذ 34 دقيقة
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بيتروس يرد على حمدالله:"أرقامك لن يصل إليها أحد"

ماجد محمد (صدى):
رد لاعب النصر السابق البرازيلي بيتروس أراوخو، على رسالة المغربي عبدالرزاق حمدالله التي ودع فيها جماهير النصر.

وقال بيتروس:"يلا أخي، لقد صنعنا التاريخ ولن يمحوه أحد، كل شيء له نهاية، لكن القصة ستدوم للأبد، إنه لأمر محزن أن نرى مايحدث للنادي، أنت الأفضل وأرقامك لن يصل إليها أحد".

وكان حمدالله، جماهير النصر، ودع جماهير النصر برسالة مؤثرة، قائلا:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".

وأضاف:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية"، لافتا:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".

 

 

النصر
جماهير
صفوان السويكت
عبدالرزاق حمدالله
بيتروس أراوخو

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3226
منذ 14 دقيقة
نعم في الوساخة وقلة الأدب لن يصل إليكم أحد ولم نرى مثلكم أحد لكن انقلعو غير مأسوف عليكم الى مزبلة المنسيين لن نذكر شيء عن التاريخ لأننا نظلم التاريخ ونشوهة وهو منكم براء

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
نعم في الوساخة وقلة الأدب لن يصل إليكم أحد ولم نرى مثلكم أحد لكن انقلعو غير مأسوف عليكم الى مزبلة المنسيين لن نذكر شيء...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عبدالله فريج
يمكن يكون الحق على التحكيم في استقطاب المدرب .....وايضا المسؤولية على نادي الهلال اللي خربط موازين النصر عندما حقق الاسيويه 2021...والله اعلم
عبدالله فريج
مدرب مهسهس.....مخرفن ....البلاتين لاذع>>>>>>من وين جابوه
المدفعية الاتفاقيه
رحل ولا مارحل وحنا شكو ،،،

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