الشورى يطالب الحياة الفطرية بتمكين المرأة من شغل وظائف إدارية

الرياض (صدى):
اصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، للعام المالي 1441/ 1442هـ.
وطالب الشورى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب مواطنين سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين ، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر ، وفقاً لاحتياجات المركز .
ودعا الدكتور طارق الشمري عضو مجلس الشورى، الوزارة إلى دراسة أسباب زيادة المخالفات ذات الصلة بتطبيق نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل الوقوف على الحلول المناسبة دون حدوثها مستقبلاً.