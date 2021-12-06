عبدالرزاق حمدالله:" أعانكم الله على اللي جاي "

نواف السالم (صدى):
ودع لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، جماهير النصر، قائلا:"أعانكم الله على اللي جاي ".
وقال حمدالله:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".
وأشار:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية".
وتابع:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".
وكانت إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.