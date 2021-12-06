نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عبدالرزاق حمدالله:" أعانكم الله على اللي جاي "

منذ ساعتين
2247
1
عبدالرزاق حمدالله:" أعانكم الله على اللي جاي "

نواف السالم (صدى):
ودع لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، جماهير النصر، قائلا:"أعانكم الله على اللي جاي ".

وقال حمدالله:"أولا أود شكر إدارة أخوي سعود السويلم بقيادة أخوي و حبيبي أحمد البريكي لإعطائي فرصة أنني ألعب و أحمل قميص هذا الفريق الغالي".

وأشار:"أود شكر إدارة أخوي صفوان السويكت بقيادة أخي العزيز عبدالرحمن الحلافي، وأشكر إخواني الاعبيين على حسن تعاونهم معاي من أول يوم و أود شکر الجماهير الغالية".

وتابع:"اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".

وكانت إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

 

جماهير النصر
صفوان السويكت
النصر  عبدالرزاق حمدالله
أحمد البريكي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3226
منذ ساعة
طيب ضف وجهك خلاص غادرت اذلف كل يوم وأنت مطلع لي خشتك انتهى كرشوك خل عندك كرامة يا عديم الاحساس

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سارا سالم
من اليمين زهرة ..ميرفت ..غالية كان التصوير في المدرسة انتقائي غالبا..
مايباخ
الغلطان مراقب دخول السفن الى القناة
اسعد حمصه
الشهاده لله... بنكي المفضل هو مصرف الراجحي واشوفه من افضل البنوك... ولاكن مع التوقدوم كل يوم يأتي اللصوص بثغرات جديده لسرقة عملاء البنوك ..
اسعد حمصه
يقول بنك الراجحي...؟ ابشرو بالفزعه يا بنك الراجحي من الخبير التقني ..المحقق اسعد حمصه بوند... تواصلو معي دلحونه قبل ما ينقلب مزاجي وينتهي عرضي..
اسعد حمصه
نعم يجب معرفة طريقة السرقه بالتفصيل... البنوك لها حد بالتحويل...الخ الخ ...حتى لو اخذت كل بياناته ورقم لوحة الوايت...المفترض ما ينسرق...الا اذا به نقطه...

أخر الأخبار

فهد الرشيد : الرجال في المملكة لن يستطيعوا التعدد لهذا السبب (فيديو)
فهد الرشيد : الرجال في المملكة لن يستطيعوا التعدد لهذا السبب (فيديو)
منذ 5 دقائق 1104
شاهد.. سر عدم انتفاخ بطن نهى نبيل في الحمل
شاهد.. سر عدم انتفاخ بطن نهى نبيل في الحمل
منذ 5 دقائق 80
غوميز يتحدث عن قصته مع القهوة وكيف قربته من اللاعبين
غوميز يتحدث عن قصته مع القهوة وكيف قربته من اللاعبين
منذ 17 دقيقة 1130
المملكة وعُمان توقعان 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك 
المملكة وعُمان توقعان 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك 
منذ 27 دقيقة 1162
رجل يبقي يده مرفوعة منذ نحو 45 عاما
رجل يبقي يده مرفوعة منذ نحو 45 عاما
منذ 32 دقيقة 372
صدفة تقود طالبة للعثور على صورة التقطت لها بمدرسة دار الحنان قبل 41 عاما
صدفة تقود طالبة للعثور على صورة التقطت لها بمدرسة دار الحنان قبل 41 عاما
منذ 38 دقيقة 1389
"التجارة" تؤكد ضرورة حصول المتاجر المسجلة في "معروف" على السجل التجاري
"التجارة" تؤكد ضرورة حصول المتاجر المسجلة في "معروف" على السجل التجاري
منذ 52 دقيقة 1148
بيان من الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون
بيان من الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون
منذ ساعة 1324
ولي العهد يقلد مطلق بن سالم الأزيمع رتبته الجديدة
ولي العهد يقلد مطلق بن سالم الأزيمع رتبته الجديدة
منذ ساعة 1733
سفارة المملكة في جنوب إفريقيا تعلن عن رحلات لعودة المواطنين 
سفارة المملكة في جنوب إفريقيا تعلن عن رحلات لعودة المواطنين 
منذ ساعة 1247