النصر يقترب من التعاقد مع مهاجم بوخارست "توناس"

طلال الغامدي (صدى):
دخلت إدارة النصر في مفاوضات جادة مع فلورين توناس مهاجم فريق ستيوا بوخارست.
وترغب إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتوقيع مع فلورين توناس لتعويض رحيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
ومن المقرر أن عقد المهاجم فلورين توناس صاحب الـ 27 عاما، سينتهي مع ناديه ستيوا بوخارست، صيف 2023، ولديه رغبة في الرحيل لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري الروماني.
ووصلت المفاوضات بين إدارة النصر والروماني فلورين توناسي إلى مراحل متقدمه بعد إغراء الإدارة للاعب براتب ضخم يصل إلى مليوني يورو سنوياً.