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النصر يقترب من التعاقد مع مهاجم بوخارست "توناس"

منذ 3 ساعات
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النصر يقترب من التعاقد مع مهاجم بوخارست "توناس"

طلال الغامدي (صدى):
دخلت إدارة النصر في مفاوضات جادة مع فلورين توناس مهاجم فريق ستيوا بوخارست.

وترغب إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتوقيع مع فلورين توناس لتعويض رحيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومن المقرر أن عقد المهاجم فلورين توناس صاحب الـ 27 عاما، سينتهي مع ناديه ستيوا بوخارست، صيف 2023، ولديه رغبة في الرحيل لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري الروماني.

ووصلت المفاوضات بين إدارة النصر والروماني فلورين توناسي إلى مراحل متقدمه بعد إغراء الإدارة للاعب براتب ضخم يصل إلى مليوني يورو سنوياً.

 

 

النصر
مفاوضات
الميركاتو الشتوي
فلورين توناس
فريق ستيوا بوخارست

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3226
منذ ساعة
يونس شلبي قلب الفقر تشليح النظيم ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

سارا سالم
من اليمين زهرة ..ميرفت ..غالية كان التصوير في المدرسة انتقائي غالبا..
مايباخ
الغلطان مراقب دخول السفن الى القناة
اسعد حمصه
الشهاده لله... بنكي المفضل هو مصرف الراجحي واشوفه من افضل البنوك... ولاكن مع التوقدوم كل يوم يأتي اللصوص بثغرات جديده لسرقة عملاء البنوك ..
اسعد حمصه
يقول بنك الراجحي...؟ ابشرو بالفزعه يا بنك الراجحي من الخبير التقني ..المحقق اسعد حمصه بوند... تواصلو معي دلحونه قبل ما ينقلب مزاجي وينتهي عرضي..
اسعد حمصه
نعم يجب معرفة طريقة السرقه بالتفصيل... البنوك لها حد بالتحويل...الخ الخ ...حتى لو اخذت كل بياناته ورقم لوحة الوايت...المفترض ما ينسرق...الا اذا به نقطه...

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