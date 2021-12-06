توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة 

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع، والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاًَ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 6 / 5 / 1443 هـ للتحذير من "جماعة التبليغ والدعوة" والتي يطلق عليها "الأحباب".
كما وجّه معاليه أن تشمل الخطبة المحاور التالية:
1-بيان ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها، وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وإن زعموا أنهم خلاف ذلك.
2-ذكر أبرز أخطائهم.
3-ذكر خطرهم على المجتمع.
4-بيان أن الانتماء للجماعات الحزبية ومنها "جماعة التبليغ والدعوة" محظور في المملكة.