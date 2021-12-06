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توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة 

منذ 3 ساعات
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توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية لخطباء المساجد بشأن خطبة الجمعة 

الرياض (صدى):
وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع، والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاًَ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 6 / 5 / 1443 هـ للتحذير من "جماعة التبليغ والدعوة" والتي يطلق عليها "الأحباب".

كما وجّه معاليه أن تشمل الخطبة المحاور التالية:

1-بيان ضلال هذه الجماعة وانحرافها وخطرها، وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وإن زعموا أنهم خلاف ذلك.

2-ذكر أبرز أخطائهم.

3-ذكر خطرهم على المجتمع.

4-بيان أن الانتماء للجماعات الحزبية ومنها "جماعة التبليغ والدعوة" محظور في المملكة.

 

 

وزارة الشؤون الإسلامية
عبداللطيف آل الشيخ
المساجد
صلاة الجمعة
خطباء الجوامع

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2625
منذ ساعة
اول مرة اسمع في التبليغ والدعوه -- لو الخطب عن حياة الصحابه احسن -- على الاقل نستفيد شي -- معظم اامة المساجد ماعندهم اي فكرة عن بعض كواضيع الخطب
الللل
الللل عدد التعليقات : 622
منذ ساعة
ومتي تصدر امر خطبه عن الانفلات في الترفيه وعن حفلات الغنائية
ومثل ماقال الشاعر
اسد علي وفي الحربي نعامه
الجنخ
الجنخ عدد التعليقات : 196
منذ 43 دقيقة
متى نسمع خطب غير موجهة وخطب عن مكارم الاخلاق
والايثار ونبعد عن الخطب الموجهة

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أحدث التعليقات

سارا سالم
من اليمين زهرة ..ميرفت ..غالية كان التصوير في المدرسة انتقائي غالبا..
مايباخ
الغلطان مراقب دخول السفن الى القناة
اسعد حمصه
الشهاده لله... بنكي المفضل هو مصرف الراجحي واشوفه من افضل البنوك... ولاكن مع التوقدوم كل يوم يأتي اللصوص بثغرات جديده لسرقة عملاء البنوك ..
اسعد حمصه
يقول بنك الراجحي...؟ ابشرو بالفزعه يا بنك الراجحي من الخبير التقني ..المحقق اسعد حمصه بوند... تواصلو معي دلحونه قبل ما ينقلب مزاجي وينتهي عرضي..
اسعد حمصه
نعم يجب معرفة طريقة السرقه بالتفصيل... البنوك لها حد بالتحويل...الخ الخ ...حتى لو اخذت كل بياناته ورقم لوحة الوايت...المفترض ما ينسرق...الا اذا به نقطه...

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