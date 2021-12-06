بالفيديو.. منفذ الربع الخالي بين المملكة وعمان سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين

الرياض (صدى):
أوضح الكاتب السياسي سعد آل حامد أن منفذ الربع الخالي بين المملكة وعمان سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال سعد آل حامد :"أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى عمان، هي استكمالا للزيارة السابقة للسلطان هيثم من النواحي الاقتصادية والسياسية وافتتاح المنفذ الحدودي لما يمثله من زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وتابع، هذا المنفذ بدوره سيؤدي إلى فتح أفق للتعاون السياحي والثقافي بين البلدين حيث يمثل طريق ستزداد من خلاله التجارة والسياحة بشكل كبير فضلا عن الواردات والصادرات، مما يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة كبيرة.