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بالفيديو.. منفذ الربع الخالي بين المملكة وعمان سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. منفذ الربع الخالي بين المملكة وعمان سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين

الرياض (صدى):
أوضح الكاتب السياسي سعد آل حامد أن منفذ الربع الخالي بين المملكة وعمان سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال سعد آل حامد :"أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى عمان، هي استكمالا للزيارة السابقة للسلطان هيثم من النواحي الاقتصادية والسياسية وافتتاح المنفذ الحدودي لما يمثله من زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع، هذا المنفذ بدوره سيؤدي إلى فتح أفق للتعاون السياحي والثقافي بين البلدين حيث يمثل طريق ستزداد من خلاله التجارة والسياحة بشكل كبير فضلا عن الواردات والصادرات، مما يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة كبيرة.

المملكة
سلطنة عمان
التبادل التجاري
يزيد
منفذ الربع الخالي

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 277
منذ ساعة
أنا أقترح أن يكون الطريق اللذي يربط عمان بالمملكه نفق تحت الرمال تكون صبات على هيئة خرسانه برميل تحت الأرض لأن الرمال سوف تغطي الخط الصطحي فوراً

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أحدث التعليقات

سارا سالم
من اليمين زهرة ..ميرفت ..غالية كان التصوير في المدرسة انتقائي غالبا..
مايباخ
الغلطان مراقب دخول السفن الى القناة
اسعد حمصه
الشهاده لله... بنكي المفضل هو مصرف الراجحي واشوفه من افضل البنوك... ولاكن مع التوقدوم كل يوم يأتي اللصوص بثغرات جديده لسرقة عملاء البنوك ..
اسعد حمصه
يقول بنك الراجحي...؟ ابشرو بالفزعه يا بنك الراجحي من الخبير التقني ..المحقق اسعد حمصه بوند... تواصلو معي دلحونه قبل ما ينقلب مزاجي وينتهي عرضي..
اسعد حمصه
نعم يجب معرفة طريقة السرقه بالتفصيل... البنوك لها حد بالتحويل...الخ الخ ...حتى لو اخذت كل بياناته ورقم لوحة الوايت...المفترض ما ينسرق...الا اذا به نقطه...

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