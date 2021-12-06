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بالفيديو.. فهد الهريفي: مشكلة النصر ليس في مرض مدربهم الجديد بل في لاعبيه

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. فهد الهريفي: مشكلة النصر ليس في مرض مدربهم الجديد بل في لاعبيه

ماجد محمد (صدى):
علق نجم فريق النصر المعتزل "فهد الهريفي"، على تعاقد إدارة الفريق مع المدرب الأرجنتيني حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا لبيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته.

وقال فهد الهريفي عبر مقطع فيديو له إن المشكلة الرئيسية في فريق النصر ليست في المدرب مشيرًا إلى أن المدرب جزء من الفريق.

وأضاف أن منظومة كرة القدمة يمثلها المدرب بنسبة 20 إلى 25%، مؤكدًا على ضرورة جلب لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار إلى أن فريق النصر يحتاج إلى حسن اختيار واستقرار، ونجوم بارزين في كرة القدم.

وأوضح أن تعيين مدرب جديد للفريق يجعل اللاعبين لم يشعروا بالمسؤولية اتجاه تراجع مستوى الفريق، قائلًا : الي يقول فيه سرطان واللي يقول فيه مرض، لم تكن مشكلتي، أنا مشكلتي في اللاعبين.

وتابع أن المدرب الجديد يجعل اللاعبين يشعرون أنهم لم يكونوا سبب في مشاكله، وبالتالي لم يحسنوا من مستواهم ويجب أن تصلهم الرسالة أن المشكلة فيهم.

ويذكر أن ميغيل أنخيل روسو، المدير الفني الجديد لنادي النصر، قد خاض معركة شرسة مع سرطان المثانة والبروستاتا وانتصر فيها قبل أن يعود إلى ممارسة التدريب مرة أخرى بعدما غاب فترة قصيرة.

النصر
فهد الهريفي
لاعبي النصر
مشاكل النصر
مدرب النصر الجديد
ميغيل أنخيل روسو

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2847
منذ 56 دقيقة
هذا مو قبل فتره اعتزل اي شي يخص النصر ايش رجعه ؟؟؟؟
مشكلة النصر منه و فيه لو يجيبون اعلى المدربين واغلى اللاعبين لن يتغير

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