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شابان يقتلان أبيهم ويحرقا جثته بمساعدة الأم

منذ 3 ساعات
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شابان يقتلان أبيهم ويحرقا جثته بمساعدة الأم

بغداد (صدى):
أثارت واقعة ضجة كبيرة بإقبال ولدين بالعراق على قتل والدهما بإطلاق النار عليه ومن ثم احراق جثته بمساعدة الأم وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم.

وتمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف خيوط الجريمة ، بعد العثور على جثة رجل محترقة ومتفحمة، ملقاة على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة.

و بالقبض على المتهمين ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بأنهم قتلوا المجني عليه وهو نائم، بواسطة بندقية من نوع “جي سي”، وذلك بإطلاق النار على رأسه وسحبه خلف المنزل ومن ثم سكب مادة سريعة الاشتعال فوق جثته وحرقها حتى تفحمت وذلك لاخفاء الملامح.

وأكدت التحقيقات، أن الجريمة ارتكبت بسبب مشاكل عائلية كبيرة بين الأب والأبناء والزوجة ب أدّت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ تلك الجريمة.

 

 

القبض
العراق
جريمة قتل
أبناء
الزوجة
قتل الأب
إحراق جثة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 730
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
نعم في الوساخة وقلة الأدب لن يصل إليكم أحد ولم نرى مثلكم أحد لكن انقلعو غير مأسوف عليكم الى مزبلة المنسيين لن نذكر شيء...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عبدالله فريج
يمكن يكون الحق على التحكيم في استقطاب المدرب .....وايضا المسؤولية على نادي الهلال اللي خربط موازين النصر عندما حقق الاسيويه 2021...والله اعلم
عبدالله فريج
مدرب مهسهس.....مخرفن ....البلاتين لاذع>>>>>>من وين جابوه
المدفعية الاتفاقيه
رحل ولا مارحل وحنا شكو ،،،

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