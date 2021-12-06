شابان يقتلان أبيهم ويحرقا جثته بمساعدة الأم

بغداد (صدى):
أثارت واقعة ضجة كبيرة بإقبال ولدين بالعراق على قتل والدهما بإطلاق النار عليه ومن ثم احراق جثته بمساعدة الأم وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم.
وتمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف خيوط الجريمة ، بعد العثور على جثة رجل محترقة ومتفحمة، ملقاة على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة.
و بالقبض على المتهمين ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا بأنهم قتلوا المجني عليه وهو نائم، بواسطة بندقية من نوع “جي سي”، وذلك بإطلاق النار على رأسه وسحبه خلف المنزل ومن ثم سكب مادة سريعة الاشتعال فوق جثته وحرقها حتى تفحمت وذلك لاخفاء الملامح.
وأكدت التحقيقات، أن الجريمة ارتكبت بسبب مشاكل عائلية كبيرة بين الأب والأبناء والزوجة ب أدّت إلى اتفاق الزوجة وولديها على تنفيذ تلك الجريمة.